60% des smartphones Samsung vendus coûtent moins de 200 euros

Samsung est le fabricant de smartphones le plus populaire à l’échelle mondiale, mais la plupart des appareils vendus par le fabricant coréen sont situés sur le segment bas de gamme. Apple dominerait toujours le haut de gamme.

D’après un nouveau rapport de nos confrères coréens de Daily Korea, Samsung est actuellement confronté à une forte baisse de ses ventes de smartphones et à une baisse de sa rentabilité. Les ventes de sa série S22 sont en perte de vitesse depuis la sortie des récents iPhone 14. Alors que les nouveaux modèles haut de gamme d’Apple font un véritable carton, de nombreux utilisateurs de smartphones Samsung auraient changé de smartphone.

Cette baisse des ventes aurait poussé le fabricant coréen à avancer le lancement de la prochaine série S23. Les appareils haut de gamme du smartphone fabricant sont sans surprise les moins populaires de son catalogue, puisqu’il semblerait qu’environ 60 % des appareils vendus par Samsung coûtent moins de 200 euros.

Les smartphones bas de gamme de Samsung sont les plus populaires

Les smartphones compris entre 200 et 300 euros représenteraient environ 10 % des ventes de Samsung, tandis que les appareils à plus de 300 euros ne représentent « que » 30 % du total des appareils vendus. Ces 30 % ne sont pas seulement constitués de Galaxy S haut de gamme, puisque la plupart des appareils les plus populaires du fabricant sont situés sur le segment milieu de gamme.

Parmi eux, on retrouve par exemple le Galaxy A53, qui fait souvent partie des TOP 10 des smartphones les plus vendus dans le monde. On retrouve également le Galaxy A33 qui était sorti à 379 euros. Pour rappel, les Galaxy A représentaient plus de 50 % des smartphones Samsung vendus en 2021.

On remarque donc que les ventes de Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ou encore Galaxy Z Flip 4 ne représentent qu’une infime partie des expéditions totales de smartphones pour le fabricant coréen. Il n’est donc pas étonnant de voir que Samsung ne semble pas pressé de révolutionner ses smartphones haut de gamme, les Galaxy S23 étant vraisemblablement très similaires aux modèles actuels. Le numéro 1 des smartphones reste très fortement dépendant du succès de ses téléphones abordables, tandis qu’Apple peut se vanter de vendre des dizaines de millions de smartphones à près de 1000 euros.

Source : Daily Korea