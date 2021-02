5G : voici la carte des villes et communes couvertes par Orange, SFR, Free et Bouygues

Orange, SFR, Free et Bouygues sont en train de déployer leur réseau 5G depuis quelques mois. La couverture reste partielle avec des situations parfois radicalement différentes en fonction des opérateurs. On vous aide dans ce dossier à y voir plus clair.

Les premiers forfaits 5G sont disponibles chez les quatre opérateurs. Or, le problème, c'est que pour l'instant la couverture 5G proposée par Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues reste très partielle, avec des technologies inégales. Free Mobile par exemple fait partie des plus avancés, mais l'essentiel des antennes installées émettent dans la bande 700 MHz, ce qui signifie des débits plus bas, comparables à ceux des meilleures technologies 4G.

Il faut noter également que la 5G tarde à arriver à Paris chez certains opérateurs. La situation devrait néanmoins changer en mars, grâce à une charte signée par les quatre opérateurs.

Lire également : 5G – cette carte montre où se trouvent les antennes Orange, Free, SFR et Bouygues

Quelle est la liste des communes couvertes par la 5G en fonction de l'opérateur ?

Orange

Orange couvre officiellement plus de 160 communes dont la liste complète est disponible sur une carte de l'opérateur. Lille, Lens, Bethune, Douai, Valenciennes, Le Havre, Brest, Reims, plusieurs communes de la couronne parisienne (mais pas Paris), Orléans, Strasbourg, Mulhouse, Dijon, La Rochelle, Ars-en-Ré, Annemasse, Huez, Toulon, Aix-en-Provence, Calvi, Nîmes, Montpellier, Avignon, Toulouse, Pau, Bordeaux, Saint-Etienne,Le Mans, Angers, Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont-Ferrand sont notamment visibles sur la carte.

CONSULTEZ LE PRIX DES FORFAITS 5G ORANGE

SFR

La 5G SFR est présente dans une douzaine de grandes agglomérations pour un total de plus de 120 communes. Dans la liste on trouve Bordeaux, Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Paris, et Lille. Vous pouvez consulter la carte détaillée de SFR en cliquant ici. Elle permet notamment de consulter la couverture à votre adresse exacte.

CONSULTEZ LE PRIX DES FORFAITS 5G SFR

Free Mobile

Free Mobile est l'opérateur le plus avancé en terme de déploiement 5G, mais il faut encore une fois souligner que pour l'essentiel, cette couverture est assurée par des antennes 700 MHz incapables de délivrer des débits aussi élevés que les fréquences plus hautes. Vous pouvez consulter la carte de Free Mobile en cliquant ici.

CONSULTEZ LE PRIX DES FORFAITS 5G FREE MOBILE

Bouygues Telecom

Bouygues dispose lui aussi d'une couverture 5G limitée en France métropolitaine. L'opérateur est présent en région Lilloise, à Rouen au Havre, en petite et grande couronne parisienne, à Reims, Metz, Nancy, Mulhouse, Dijon, Villeurbanne, Venissieux, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Martigues, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, Antibes et Nice. Vous pouvez consulter la carte détaillée de Bouygues en cliquant ici.

CONSULTEZ LE PRIX DES FORFAITS 5G BOUYGUES

Pour approfondir nous vous proposons de consulter notre article dédié aux villes de France les mieux couvertes en 5G.

Vous l'avez sans doute remarqué : les cartes des opérateurs ne sont pas toujours très claires, et dans certains cas il est possible que cela ne vous avance pas beaucoup pour choisir votre opérateur 5G. C'est pourquoi il existe également plusieurs cartes officielles très actualisées. C'est notamment le cas de celle de l'Arcep que nous vous proposons de consulter ci-dessous :

Pour connaitre assez précisément les débit possibles pour chaque opérateur en fonction du lieu précis, il n'existe à ce stade aucun équivalent à nPerf. Cette carte est donc la plus complète à ce jour pour réellement se donner une idée fidèle de ce que sera l'expérience 5G chez vous en fonction de l'opérateur que vous avez retenu. Vous pouvez accéder à cette carte en cliquant ici.

Son fonctionnement est très simple : sélectionnez le pays, l'opérateur et l'option pour afficher les débits. Il vous suffit ensuite de zoomer sur la carte. Evidemment, on le voit, le réseau est en construction. Mais il faut rappeler que les opérateurs sont sous pression pour délivrer le service 5G le plus satisfaisant possible dans des délais raisonnables. Si la 5G n'est donc pas encore disponible chez vous, vous pouvez donc vous dire que cela arrivera assez rapidement.

Dans tous les cas, pour l'instant, les quatre opérateurs ne font que déployer le réseau 5G le plus simple à mettre en place. Ce qui ne veut pas dire que ces réseaux permettent toujours d'atteindre les promesses de la technologie 5G. Il faudra pour cela attendre 2024 et le déploiement du réseau d'antennes mmWave qui délivre des fréquences plus hautes et seront installée de façon dense, au plus près des clients.