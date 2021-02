5G : voici la liste des villes les mieux couvertes en France

Tandis que la 5G commence doucement, mais sûrement à se démocratiser en France. Le comparateur Ariase vient de publier son palmarès des villes qui bénéficient de la meilleure couverture 5G. Les villes de moins de 20 000 habitants sont les mieux loties, tandis que la capitale attend toujours de pouvoir profiter de la nouvelle génération de réseau mobile.

Comme vous le savez, la 5G est officiellement disponible en France depuis le 18 novembre 2020. En vérité, il aura fallu attendre quelques semaines supplémentaires, le temps que les opérateurs lancent leur réseau respectif. SFR a ouvert le bal à Nice, avant de déployer progressivement ses capacités dans d'autres villes. Bouygues Telecom a suivi le mouvement le 1er décembre, en lançant sa 5G dans une vingtaine de villes.

Orange a activé son réseau dans 15 villes françaises dans la foulée et Free est le dernier à avoir lancé son réseau 5G vers la mi-décembre 2020. Maintenant que les quatre opérateurs ont officiellement déployé leur réseau 5G respectif, le site Ariase, spécialisé dans le comparatif des offres Internet, vient de publier son palmarès des villes françaises bénéficiant de la meilleure couverture 5G.

Ce classement est composé de quatre catégories :

les métropoles (les communes de plus de 200 000 habitants)

les grandes villes (les communes de 50 000 à 200 000 habitants)

les villes moyennes (les communes entre 20 000 et 50 000 habitants)

les petites villes (les communes entre 5000 et 20 000 habitants)

Le seul critère retenu par Ariase est celui du nombre de sites 5G pour 1000 habitants. Ainsi, on retrouve dans le top 10 uniquement des villes de moins de 20 000 habitants. Ainsi, la commune de Lesquin dans le Nord bénéficie de la meilleure couverture, avec 0,93 antenne pour 1000 habitants. Un résultat étonnant, qui s'explique par la stratégie mise en place par Free. En effet, l'opérateur a choisi de baser son réseau 5G sur l'utilisation massive d'antennes dans la bande des 700 MHz, tandis que ses concurrents privilégient la fameuse bande reine en 3,5 GHz.

En d'autres termes, Free a préféré convertir des antennes 4G en stations 5G, une stratégie rendue possible par la technologie Dynamic Spectrum Sharing. Un choix qui a d'ailleurs valu à l'opérateur les critiques d'Orange, qui considère que Free propose de la fausse 5G à ses abonnés. Ces attaques ont d'ailleurs abouti à une crise entre les deux opérateurs, puisqu'Orange a décidé de ne plus mutualiser son réseau avec Free Mobile, arguant que les deux entreprises n'ont plus “la même vision stratégique”.

Nice en tête du classement des métropoles

Concernant les métropoles, on retrouve sans surprise la ville de Nice avec 0.37 antenne pour 1000 habitants. L'agglomération niçoise était la première à bénéficier d'une couverture 5G, grâce à un partenariat entre la municipalité et SFR. Viennent ensuite Montpellier et Marseille. La capitale brille par son absence dans ce classement, mais les Parisiens devraient profiter de la 5G d'ici la fin du premier trimestre 2021.

Cannes s'empare de la première place dans le classement des grandes villes avec 0,37 antenne pour 1000 habitants. L'agglomération cannoise est suivie par Vénissieux dans la région lyonnaise, puis Aix-en-Provence, non loin de Marseille. En définitive, on se rend compte que les villes qui bénéficient de la meilleure couverture sont celles où les quatre opérateurs ont lancé leur réseau 5G respectif.

Ainsi, la commune des Pennes-Mirabeau, située dans les Bouches-du-Rhône, peut se targuer d'avoir la meilleure couverture 5G parmi les villes moyennes, avec 0,51 antenne pour 1000 habitants. Le deuxième position est occupée par Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes (0,48 antenne pour 1000 habitants). Quant à la dernière marche du podium, on retrouve Blagnac, connu notamment pour abriter le siège d'Airbus, avec 0,45 antenne pour 1000 habitants.

Si vous vous demandez pourquoi certaines villes ne figurent pas au classement alors que la 5G est bel et bien disponible, Ariase précise que ce palmarès a été établi sur la déclaration de sites 5G fournie par l'Autorité de régulation des Télécoms au 31 décembre 2020. “Certains antennes 5G préalablement autorisées ont éventuellement pu être activées et commercialement ouvertes depuis le 31 décembre. Les villes concernées apparaîtront alors dans la prochaine édition de notre palmarès dès que les nouvelles données auront été mises à jour”. Il y a fort à parier que les classements de certaines catégories seront quelque peu bouleversés, notamment avec le déploiement de la 5G à Paris ou à Strasbourg (Orange devrait proposer son réseau dans la capitale alsacienne dans les semaines à venir).

Source : Ariase