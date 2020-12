5G Free Mobile : forfaits, carte de couverture, prix et comment l’activer

La 5G est enfin une réalité chez Free. Fidèle à sa réputation, l’opérateur se démarque de la concurrence par un rapport data/prix particulièrement avantageux. Carte, couverture, prix et fréquences… on vous dit tout sur la 5G de Free Mobile.

Arriver après tout le monde et surprendre par une offre qui marque les esprits, Free connait bien la formule. L’opérateur a lancé son premier forfait 5G le 15 décembre 2020. Comme au lancement de son réseau 4G en 2013, la qualité de l’offre s’améliore sans que le prix n’augmente. Dès 9,99 €, l’opérateur propose de la 5G illimitée.

Pour les non-abonnés Freebox, l’enveloppe data augmente considérablement. Pour la grande majorité des clients, 150 Go (au lieu de 100 Go auparavant) suffisent largement pour couvrir leurs besoins sur mobile. Et accessoirement, vous pourrez faire un partage de connexion en point d’accès sans surveiller votre forfait au mégaoctet prêt.

Forfait 5G Free Mobile : les prix ne changent pas

Si vous êtes déjà abonné au forfait principal de Free Mobile en 4G, le tarif ne change pas. En 5G, le forfait reste à 19,99 € par mois sans engagement. Ça, c’est pour ceux qui ne disposent pas d’un abonnement fibre ou ADSL chez Free. Avec une Freebox Pop, vous bénéficiez d’un tarif particulièrement accessible (l’abonnement est à 9,99 € par mois en plus une connexion sans limite de data).

Les autres Freebox donnent également droit à un tarif préférentiel : 15,99 € par mois, toujours associé à une connexion illimitée. Pour la comparaison, l’offre équivalente chez Orange est facturée 79,99 € par mois pour les abonnés Open (fixe + mobile) ou 94,99 € par mois sans Pack Open. Le forfait est par ailleurs lié à un engagement de 12 ou 24 mois.

Chez SFR, l’abonnement 5G vraiment illimité est à 95 € par mois (80 € les 12 premiers mois). Là aussi, l’opérateur impose un engagement de 24 mois. Bouygues Télécom ne dispose pour l’heure d’aucune offre avec de la data illimitée.

Sur le fair-use, Orange propose un forfait de 150 Go, le même que Free Mobile mais le prix est sensiblement plus élevé. Comptez 49,99 € pour les clients Open ou 64,99 € pour les autres. Red by SFR quant à lui propose un forfait de 130 Go à 25 € par mois sans engagement (hors promo, le forfait est facturé 30 € par mois). Chez B&You, on retrouve la même enveloppe de 130 Go en 5G, mais cette fois-ci en série limitée (ce forfait est à 25,99 € par mois). Comme vous pouvez le voir, Free Mobile reste fidèle à son histoire en proposant l’offre la moins chère du marché.

Quel est le contenu du forfait Free Mobile 5G ?

Le passage à la 5G et l’augmentation de l’enveloppe data sont les seuls changements majeurs de la nouvelle offre. Les abonnés bénéficient donc de 150 Go en fair-use sur la 5G ou en 4G selon la couverture. Pour les abonnés Freebox, la limite des 150 Go n’existe pas.

Non-abonné Freebox : Internet 150 Go en 5G (ou 4G+ pour les zones non couvertes). Le débit est réduit après épuisement de l’enveloppe data ;

(ou 4G+ pour les zones non couvertes). Le débit est réduit après épuisement de l’enveloppe data ; Abonné Freebox : Internet illimité ;

; Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM

en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM Appels illimités vers les fixes de 100 destinations



SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM



En roaming : 25Go de data par mois depuis plus de 70 destinations dans le monde

depuis plus de 70 destinations dans le monde Accès Premium à l’appli Free Ligue 1 Uber Eats.

Avec l’appli Free Ligue 1 Uber Eats dont l’abonnement est inclus dans le Forfait Free 5G, accédez à un résumé de tous les matchs de la Ligue 1. Regardez les moments forts et les plus belles actions en quasi-direct grâce à de courts clips vidéo.

Réseau 5G de Free : carte de couverture

Free Mobile propose une carte de couverture de son réseau 5G. L’opérateur se targue d’avoir la plus large ouverture de France. « Déjà près de 40% de la population couverte ». Mais si Free est parvenu à ce taux en si peu de temps, c’est parce qu’il privilégie la couverture au détriment du débit, note l’Arcep.

L’UFC-Que Choisir a d’ailleurs souligné cette réalité de la 5G chez Free. L’association a pointé du doigt des non-dits dans la communication des quatre opérateurs. Elle note que Free en particulier utilise la bande de fréquences 700 MHz dans 96% des cas. Celle-ci « offre les débits 5G les plus faibles et équivalents à ceux jusqu’alors fournis en 4G ». C’est ce que montrent d’ailleurs les premiers tests de débits de Free Mobile en 5G.

Dans le détail, Free Mobile dispose de plus de 5500 sites 5G actifs en France. Sur l’ensemble, environ 5300 sont sur la bande de fréquences 700 MHz. À peine plus de 200 sites tirent ainsi parti de la bande cœur de la 5G sur le 3,5 GHz (c’est elle qui permet d’avoir les meilleurs débits (jusqu’à 3 fois ceux de la 4G)).

Et pourtant, Free avait réussi à obtenir un bon positionnement sur ces fréquences à l’issue des enchères de l’ARCEP. Orange en ce qui le concerne privilégie la qualité de service au risque de procéder à un déploiement plus lent. L’opérateur compte ainsi le plus grand nombre de sites 3,5 GHz actifs : 475 sur un total de 646 à l’heure où ces lignes sont écrites. Le reste exploite les bandes 1,8 GHz et 2,1 GHz déjà utilisées pour la 4G.

Découvrez ci-dessous le tableau des sites 5G actifs en fonction des bandes de fréquences. Ce tableau est établi sur la base d’une compilation des données de l’Arcep à la date du 17 décembre 2020. Pour découvrir la carte de couverture 5G de Free Mobile, c’est par ici.

Comment activer la 5G de Free ?

La 5G n’est pas activée par défaut sur votre forfait Free Mobile. Vous disposez d’un smartphone compatible 5G et souhaitez profiter du réseau ? Il faut activer la nouvelle offre depuis l’espace abonné Free Mobile.

Connectez-vous sur le site mobile.free.fr avec vos identifiants ;

Rendez-vous dans le menu « Mon forfait Mobile » , puis dans « Mes options » ;

, puis dans ; Repérez l’option « Service 5G » et cochez la case pour activer votre forfait 5G.

Que se passe-t-il lorsque vous êtes dans une zone couverte par la 5G, mais ne disposez pas d’un smartphone compatible ? Pas de panique, vous ne perdrez pas le réseau. Comme pour la 3G et la 4G, votre smartphone se connecte automatiquement au réseau compatible. Vous êtes donc assuré de rester connecter où que vous alliez.