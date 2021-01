5G : Free Mobile a activé beaucoup plus d’antennes que SFR, Orange et Bouygues

Free Mobile prend la tête de la course à la 5G. D'après les données fournies par l'Arcep, l'opérateur de Xavier Niel a déployé davantage de sites 5G en France que SFR, Orange et Bouygues Télécom. Contrairement à ses concurrents, le trublion des télécoms s'appuie essentiellement sur des antennes dans la bande des 700 MHz pour la 5G. Grâce à cette approche, Free Mobile offre une meilleure couverture 5G que ses rivaux.

Ce jeudi 14 janvier 2021, l'Autorité des télécoms (Arcep) a publié les premiers chiffres concernant le nombre de sites 5G ouverts commercialement dans l'Hexagone en date du 31 décembre 2020. En tête du classement, on trouve Free Mobile avec un impressionnant total de 5 640 sites 5G en France. Entre le 15 et le 31 décembre, l'opérateur a déployé 357 antennes de plus.

La seconde place est occupée par Bouygues Telecom. L'opérateur de Martin Bouygues a ouvert 1 500 sites 5G en France, dont 79 antennes supplémentaires depuis le 15 décembre. Il est suivi par SFR, avec 793 sites 5G dispatchés sur le territoire français. L'opérateur au carré rouge a déployé un total de 500 sites fin décembre. Enfin, une fois n'est pas coutume, Orange ferme la marche avec seulement 742 sites 5G. Fin décembre, l'opérateur historique n'a ajouté que 15 antennes à son parc.

Comment Free Mobile a pris la tête de la course à la 5G ?

L'avance considérable de Free Mobile sur la 5G est due à l'utilisation massive d'antennes dans la bande des 700 MHz. De leur côté, Orange, SFR et Bouygues Télécom s'appuient plutôt sur de la 5G en 3,5 GHz et en 2,1 GHz. Plutôt que de déployer des sites dédiés uniquement à la 5G, le trublion des télécoms se contente de convertir des antennes 4G en stations 5G grâce à la technologie Dynamic Spectrum Sharing. Cette approche permet à Free Mobile d'offrir une couverture 5G supérieure à celle d'Orange, SFR et Bouygues Télécom.

Par contre, la bande des 700 MHz offre des débits moyens moins élevés que les bandes en 3,5 GHz et en 2,1 GHz choisies par les autres opérateurs. Orange, qui mise surtout sur le 3,5 GHz, estime même que Free Mobile propose de la “fausse 5G” à ses abonnés. L'opérateur historique considère que seule la bande de 3,5 GHz peut être considérée comme de la véritable 5G au vu de ses débits élevés.