5G : le gouvernement veut déployer le réseau le plus rapidement possible

La 5G n’a rien d’un gadget, annonce Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. En réponse aux doléances de SFR et de Bouygues Télécom, la représentante s’est engagée à déployer le réseau 5G le plus rapidement possible en France.

Il y a quelques jours, Martin Bouygues a demandé de reporter les enchères 5G de plusieurs mois, estimant notamment que « la technologie 5G est prometteuse mais loin d’être mature ». Plus récemment, Grégory Rabuel, directeur général de SFR, a abondé dans le même sens. « Avons-nous besoin de la 5G à court terme ? Ce n’est pas sûr » affirmait Grégory Rabuel en plaidant pour décaler le lancement de 5G d’environ six mois.

La 5G n’est pas un gadget, affirme Agnès Pannier-Runacher

Le gouvernement a rapidement refusé de décaler le lancement de la 5G en France. Interrogée par Léa Salamé sur France Inter, Agnès Pannier-Runacher a une nouvelle fois rappelé que la 5G est une priorité dans l’Hexagone. « La 5G, ce n’est pas un gadget. C’est une priorité industrielle » explique la secrétaire d’État, visiblement agacée par les propos de SFR et Bouygues.

« C’est extrêmement important parce que c’est ça qui va permettre aux entreprises industrielles de communiquer entre elles et d’être plus compétitives » précise la responsable.Dans ces conditions, Bercy souhaite plutôt accélérer les choses. « Il faut déployer la 5G le plus rapidement possible en étant efficace et en l’orientant vers les entreprises » résume Agnès Pannier-Runacher.

Au grand désarroi de SFR et Bouygues, les enchères 5G seront donc organisées dès que possible. Dans quelques jours, l’Arcep devrait lever le voile sur les nouvelle date pour les enchères. Aux dernières nouvelles, l’attribution est prévue en juillet ou en septembre 2020. Que pensez-vous de la décision du gouvernement ? On attend votre avis dans les commentaires.