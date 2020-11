SFR lance 4 forfaits 5G aussi chers qu’Orange… qui ne fonctionnent qu’à Nice !

SFR devient le premier opérateur français à proposer des abonnements 5G, quitte à ce qu'ils soient dans un premier temps exclusivement limités à la zone urbaine de Nice. Orange et Bouygues devraient rapidement eux aussi lancer leur réseau.

“Après avoir affirmé ses ambitions lors de l’acquisition des fréquences 5G, SFR donne aujourd’hui le top départ de la 5G en France en faisant de Nice la première ville française à bénéficier d’une couverture 5G. SFR lance à cette occasion ses offres commerciales et embarque ses clients dans une expérience numérique optimale offerte par la 5G SFR, en s’appuyant sur une gamme d’offres généreuses en data qui intègrent des services innovants”, explique SFR dans un communiqué de presse.

L'opérateur explique que le réseau fonctionnera “prochainement” dans les villes de “Montpellier, Bordeaux, Nantes, Paris Ile-de-France et Marseille”. SFR promet sur son réseau un “débit maximum théorique supérieur à 1 Gbit/s” ainsi que des services innovants. Les Niçois peuvent donc dès aujourd'hui souscrire l'un des quatre forfaits proposés par SFR et profiter de la 5G en avant-première, mais uniquement dans leur ville.

SFR lance quatre forfaits 5G au même prix qu'Orange

Du côté des forfaits, SFR propose quatre offres :

80 Go : 40€ / mois

40€ / mois 100 Go : 50€ / mois

50€ / mois 150 Go : 65€ / mois

: 65€ / mois Illimité : 95€ / mois

Les prix sont exactement les mêmes au centime près que ceux pratiqués par Orange pour ses forfaits 5G. Les tarifs pour les abonnés box sont légèrement plus bas :

80 Go : 30€ / mois

30€ / mois 100 Go : 40€ / mois

40€ / mois 150 Go : 50€ / mois

: 50€ / mois Illimité : 80€ / mois

Nous avions rapporté les détails complets de ces offres 5G dès le 16 novembre à la faveur d'une fuite. Tous les détails sur les 4 forfaits 5G de SFR sont donc disponibles ici. Le tarif des offres SFR semble plutôt élevé surtout dès lors qu'il n'est pas possible d'utiliser son forfait dans d'autres villes que Nice.

Ce qui nous interroge du coup sur ce lancement : ne valait-il pas mieux attendre que plus de villes soient couvertes ou le cas échéant proposer une réduction, ou un accès en bêta au même prix que les forfaits 4G ? Les prochains opérateurs qui doivent lancer des offres 5G sont Orange et Bouygues dans un second temps.

On espère que les opérateurs concurrents ne se contenteront pas d'une ville unique comme SFR… car cela donne un peu l’impression que l'opérateur cherchait coûte que coûte à se mettre en position de pouvoir dire “le premier, c'était moi” !