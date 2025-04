5 nouvelles chaînes rejoignent Orange TV, Android Auto 14.0 est désormais disponible, c’est le récap’ de la semaine

Les abonnés à Orange TV peuvent désormais profiter de cinq nouvelles chaînes, Google diffuse plus largement Android Auto 14.0, la mise à jour One UI 7 s’accompagne de deux nouvelles fonctions, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les hausses de prix de la Switch 2 et de ses jeux font débat, Samsung continue de faire évoluer ses smartphones pliables et Google diffuse la nouvelle version d’Android Auto sur de plus en plus d’appareils. Les abonnés à Orange TV seront ravis de découvrir les cinq nouvelles chaînes intégrées à la plateforme. Bonne nouvelle, des scientifiques canadiens ont trouvé une astuce pour rajeunir notre cerveau.

Android Auto 14.0 : que nous réserve Google ?

Si la version 14.0 n’apporte pas de changement majeur, elle corrige plusieurs bugs et renforce les fondations d’Android Auto. Une approche qui laisse entrevoir les projets de Google d’apporter de nouvelles options à son système embarqué. L’icône du microphone de Google Assistant a toutefois été modifiée et ce changement d’apparence annonce certainement l’intégration future de Gemini. Lancée en bêta en mars, Android Auto 14.0 est désormais disponible pour tous.

Orange TV : cinq nouvelles chaînes disponibles sur la plateforme

Si vous êtes abonné à la plateforme Orange TV, vous pouvez désormais profiter de cinq nouvelles chaînes depuis le 10 avril. En effet, l’opérateur a annoncé l’arrivée de RTL9, E !, M6Music, MCM et RFM TV. Du cinéma, des séries, de la téléréalité, et de la musique, il y en a pour tous les goûts. Ces nouvelles chaînes sont mises à dispositions des clients sans surcoût et sans aucune manipulation à effectuer. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir sur quels canaux vous pourrez profiter de ces nouveaux programmes.

L’augmentation du prix de la Switch 2 a-t-elle du sens ?

Selon Shawn Layden, Nintendo propose des exclusivités et un contenu qui justifient les hausses de prix de la Switch 2 et de ses jeux. Selon lui, la clientèle devrait rester fidèle malgré le prix de la Switch 2 car les joueurs voudront continuer à jouer à Zelda, Donkey Kong et bien sûr Mario. Il admet toutefois que Nintendo a été agressif dans sa politique tarifaire et que le prix de la nouvelle console est « salé ».

One UI 7 : deux fonctionnalités spécialement conçues pour les Galaxy Z Fold de Samsung

Le déploiement de One UI 7 s’accélère enfin et il est temps de faire le point sur les nouveautés qui accompagnent cette nouvelle version du système. Cette semaine, on découvre deux nouvelles fonctionnalités exclusives aux Galaxy Z Fold. En effet, seuls les appareils haut de gamme pliables du constructeur coréen pourront profiter de la nouvelle barre de tâches et du mode « affichage en colonnes » qui a été ajouté à l’application Mes Fichiers. Deux ajouts modestes qui prouvent toutefois la volonté de Samsung d’améliorer encore et toujours l’expérience utilisateur sur ses modèles les plus innovants.

Et si vous pouviez rajeunir votre cerveau…

Des scientifiques de l’Université de la Colombie-Britannique ont décidé de mener une étude sur la consommation de nos smartphones et l’impact qu’elle a sur nos cerveaux. Le bilan est clair, en coupant Internet pendant deux semaines, tous les volontaires ont gagné en concentration et en meilleur sommeil. Les niveaux d'anxiété mesurés étaient également en forte baisse. Selon les chercheurs, manipuler nos smartphones avec parcimonie en alternant avec d’autres activités extérieures permettrait de rajeunir nos cerveaux.

Nos tests de la semaine

Apple iPhone 16e : de belles nouveautés mais un prix trop élevé

L’iPhone 16e saura vous séduire grâce à son design moderne, son bouton action, la puissance et la stabilité de son processeur ou encore son bel écran très bien calibré. Lors de notre test, nous avons été conquis par les résultats en photo et par l’expérience audio. Cela étant dit, tous ces points forts ne méritent pas un prix si élevé et la concurrence propose des expériences encore plus complètes pour le même tarif. En effet, la recharge est assez lente, la plateforme surchauffe, et vous devrez vous passer de Dynamic Island, de WiFi 7 ou encore de grand angle.

TCL C765 : une fiche technique complète pour un prix raisonnable

TCL propose ici une bonne télévision qui combine un prix attractif avec une fiche technique ultra complète. On adore son cadre en aluminium premium, l’application pour smartphone très pratique, la luminosité de la dalle mini-LED ou encore la compatibilité Freesync et G-sync. Attention, le support n’est pas très pratique pour une barre de son, la colorimétrie n’est pas toujours très bien respectée et on regrette l’absence de batterie rechargeable pour la télécommande.

Samsung Galaxy A26 5G : un milieu de gamme qui peine face à la concurrence

Si l’on apprécie le design du Galaxy A26 5G, ses performances correctes ou encore son étanchéité totale, il faut admettre que ce n’est pas le champion des milieux de gamme. L’autonomie est faible, la recharge filaire est lente, la prise casque a disparu et la luminosité d’affichage est faible. Difficile de recommander le A26 5G quand d’autres smartphones tels que le Xiaomi Poco X7 ou le Galaxy A35 offrent des fiches techniques beaucoup plus impressionnantes pour un prix similaire.

Google Pixel 9a : un bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez un smartphone qui combine performances stables, bonne autonomie, netteté des photos et bel écran lumineux pour un prix raisonnable, le Pixel 9a pourrait retenir votre attention. L’expérience audio est perfectible, la recharge audio est trop lente et la plateforme surchauffe légèrement lorsqu’elle est sollicitée, mais le Pixel 9a reste un très bon rapport qualité/prix.

