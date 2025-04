Pour rajeunir votre cerveau de 10 ans, il suffit de désactiver cette option sur votre smartphone

Des scientifiques ont découvert qu'une simple manipulation sur nos smartphones permet de rajeunir notre cerveau, augmentant nos capacités cognitives et améliorant globalement notre quotidien.

Nous sommes très nombreux à utiliser un smartphone plusieurs fois par jour, tous les jours. Les appareils que l'on présentait à l'époque comme des ordinateurs de poche se sont rendus indispensables, parfois à l'excès. Et si l'on s'intéresse beaucoup à la question de l'usage du mobile par les enfants, au point de vouloir l'interdire, qu'en est-il des adultes ? Cela a forcément un effet dont nous ne mesurons pas encore très bien les conséquences.

Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont mené une étude. Au total, 400 étudiants et adultes y ont participé. Ce qu'on leur a demandé est extrêmement simple : utiliser une application développée pour l'occasion coupant l'accès à Internet sur leurs smartphones. Ils pouvaient toujours s'en servir pour passer des appels et envoyer des messages, mais pas plus. Après 2 semaines, les scientifiques ont effectué plusieurs mesures et les résultats obtenus sont stupéfiants.

Pour un cerveau plus jeune que votre âge, il suffit de faire ceci sur votre smartphone

Les volontaires montrent une amélioration très importante de leur attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur une seule tâche. Elle est au niveau de quelqu'un qui aurait 10 de moins. Et ce n'est pas tout. Beaucoup expliquent qu'ils dorment mieux et que leur repos est de meilleur qualité. Les niveaux d'anxiété mesurés sont également en forte baisse, surtout chez ceux qui passaient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avant l'étude.



Ces constats ne sont pas éphémères. Plusieurs mois après, ils sont toujours là chez la grande majorité des sujets. Les chercheurs expliquent en partie cela par ce qu'ils ont fait à la place de passer du temps sur leur smartphone : faire de l'exercice, sortir, voir des ami(e)s… Autant d'activités offrant des stimulations cognitives à même de “rajeunir son cerveau”. La conclusion est qu'il ne faut pas se débarrasser complètement de son mobile, mais parvenir à prendre régulièrement du temps loin de lui.

Source : PNAS Nexus