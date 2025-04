La C765 de TCL marque l’arrivée de la technologie mini-LED dans la gamme 7, habituée jusqu’ici aux dalles QLED. Un changement qui lui permet de venir chatouiller la Bravia 7 là où ça gratte : le rapport qualité-prix. La stratégie est-elle gagnante ? Réponse dans ce test complet.

Il y a un an, nous avons publié le test complet de la TCL C89B, une télévision QD mini-LED de très bonne facture, offrant une belle luminosité, un bon contrôle des couleurs et un équipement complet. Le tout pour un prix qui ne laisse pas indifférent. Un bilan très positif qui contrastait avec le test plus mitigé du TCL C805 qui offre également une belle expérience pour son prix, mais qui n’est pas exempte de défaut.

Fin 2024, TCL a renouvelé une partie de son offre audiovisuelle. Et l’une des nouveautés est la C765, appelée également MQLED85 chez certains marchands (c’est strictement le même produit). Comme son nom l’indique, elle fait partie de la série 7 : elle se positionne donc sur le milieu de gamme. Mais, TCL affirme que cette télévision n’est autre qu’une C805 modernisée et corrigée. Est-ce vraiment le cas ? La Bravia 7 de Sony a-t-elle du mouron à se faire ? Réponse dans ce test.

La C765 de TCL se décline en 5 tailles, de 55 à 98 pouces, en passant par 65, 75 et 85 pouces. Notre modèle de test mesure 65 pouces. Les prix publics conseillés de ce téléviseur s’échelonnaient de 1099 euros à 3499 euros au lancement. Mais vous pouvez les retrouver à bien moins cher aujourd’hui. Notre exemplaire de test coûtait 1199 euros fin 2024 et est aujourd’hui proposé autour des 900 euros.

Face à cette télévision, vous retrouvez naturellement la Bravia 7 chez Sony, mais pas uniquement. Vous avez aussi la U79NQ chez HiSense, la QN70D chez Samsung (qui va être remplacé cette année par la QN70F) ou encore la QNED87T chez LG (qui va, elle aussi, être remplacée au printemps par la QNED85A et ses déclinaisons). La TCL C765 (ou MQLED85) est d'ores et déjà disponible chez la plupart des enseignes.

Design, connectique et télécommande

Démarrons avec le design. La C765 reprend les codes des modèles de la gamme 8. Un beau cadre en métal sert de contour à la dalle mini-LED. Ce cadre mesure 5 mm d’épaisseur et court sur les tranches latérales et supérieure du téléviseur. Les bordures autour de l’affichage restent modérées : 6 mm. La bordure inférieure est légèrement plus épaisse, bien évidemment : elle loge notamment le capteur infrarouge de la télécommande.

Sur la tranche inférieure, la télévision mesure de 70 ou 71 mm d’épaisseur selon la taille de la dalle. Vous y retrouvez plusieurs éléments techniques : deux tweeters et un bouton mécanique de mise en marche si la télécommande n’est plus disponible ou si ses piles sont épuisées.

La coque du téléviseur est en polycarbonate. En son centre, vous retrouvez le subwoofer que nous avions déjà croisé dans la C89B. Le câble d’alimentation est à droite quand vous regardez le dos du téléviseur. Et, à l’opposé, vous trouvez les ports dans cet ordre (de haut en bas et de gauche à droite sur notre photo ci-dessous) :

Un port USB-A 3.0

Un port Ethernet

Deux ports HDMI 4K @ 144 Hz, dont un eARC

Un port coaxial pour l’antenne râteau

Un port coaxial pour le satellite

Une sortie audio optique

Un emplacement CI pour les bouquets payants (type Canal+)

Deux ports HDMI 4K @ 60 Hz

Une entrée RGB

Cette configuration permet de brancher sur les deux premiers ports HDMI une barre de son compatible eARC pour le contrôle unifié du son et une console next gen (Xbox Series X ou PS5) ou un PC, les ports HDMI secondaires pouvant servir à un lecteur BluRay, une Switch ou une console plus ancienne.

La télécommande est identique à celle que nous avons testée avec la C89B. La façade est couverte d’aluminium brossé, comme la télévision. Le dos est protégé par une coque en plastique. Une partie de cette coque est amovible pour y installer une paire de piles LR03. Pas de batterie rechargeable dans cette gamme de prix. Les touches ne sont pas rétroéclairées.

Cette télécommande est organisée comme les précédentes. Un cercle principal pour les directions et la validation. Les boutons classiques de contrôle du téléviseur. Les touches pour Google TV, accompagnées d’un microphone pour les recherches vocales. Quatre raccourcis vers des services de streaming : Netflix, Prime Video, YouTube et TCL Channel. Et le contrôle du volume est toujours placé sur la tranche à hauteur de pouce, façon smartphone.

La C765 s’appuie sur un pied central, comme sur la C89B, sauf pour la plus grande taille : la version 98 pouces profite en effet de deux pieds situés sur les côtés. Si votre meuble est un peu étroit, la version 98 pouces n’est donc pas forcément conseillée (sauf si vous accrochez l’écran au mur). En revanche, elle est plus indiquée pour installer une barre de son qu’un pied central. Les pieds latéraux mesurent 42 cm de profondeur, contre 34 cm pour le pied central. Sur le modèle 85 pouces, la hauteur du pied central est ajustable. Dommage que les autres modèles n’en profitent pas.

Qualité de l’image et du son

Abordons maintenant la partie centrale de ce test : l’image. Rappelons les forces en présence : la C765 est équipée d’une dalle « QD mini-LED » dotée d’une définition 4K. Le rétroéclairage est assuré par des mini-LED réparties en zones : de 720 zones pour la 55 pouces à 1536 zones, selon la taille. Notre modèle 65 pouces en compte 1008. La densité de zones n’est pas la même sur toutes les tailles : celle qui compte le plus de zones par pouce est la 85 pouces (1536 zones). Et celle qui en compte le moins est la 55 pouces.

La colorimétrie est assurée par une couche Quantum Dot par laquelle la lumière des mini-LED passe. Le résultat est convaincant au quotidien, que ce soit en SDR ou en HDR, même si les puristes pourraient avoir envie de régler la télévision plus finement. La C765 propose cinq profils : standard, HDR, sport, film et dynamique. Il existe aussi un mode jeu qui s’active quand vous allumez une console et un mode photo quand vous insérez une clé USB qui stocke des clichés. Enfin, un égaliseur fin est proposé aux experts.

Notre sonde nous indique que la C765 gère plutôt bien sa colorimétrie. Les modes cinéma et photo sont les meilleurs, avec un Delta E de 2,8 et une température moyenne à 6728°. Les résultats sont bons, mais pas aussi précis que ceux d’un Bravia 7 notamment, son principal concurrent selon nous. Le taux de contraste atteint 11000/1. Et le gamma E moyen est de 2,4, montrant quelques faiblesses sur la reproduction des gris.

On retrouve également pléthore de standard HDR qui vont améliorer dynamiquement l’affichage des couleurs selon les contenus : HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby IQ, IMAX Enhanced. En revanche, les modes spécifiques aux diffuseurs (Prime Video et Netflix notamment) ne sont pas inclus. La fréquence de rafraichissement maximale de la dalle est 144 Hz. Rappelons que deux ports HDMI supportent cette vitesse. Pour les autres, c’est 60 Hz seulement. L’interface fonctionne en 60 Hz ou 120 Hz.

La luminosité est également bonne. En SDR, nous avons mesuré 511 nits en mode manuel. En HDR (mode dynamique), la C765 affiche une luminosité de 556 nits. La télévision offre également une dizaine de paliers de luminosité pour s’adapter à l’environnement. Il n’y a en revanche aucun mode automatique.

La C765 offre au quotidien une bonne expérience, mais nous avons quelques petits reproches. Le premier, et certainement le plus important, concerne la réflectance : les reflets sont nombreux et peuvent gêner la visibilité, notamment en mode standard et en mode cinéma. En mode HDR, la luminosité est tellement élevée qu’une partie des reflets est atténuée. Mais cela se fait au détriment de la consommation d’énergie et, en partie, de l’expérience.

Le deuxième reproche concerne la rémanence : l’image peut devenir floue, notamment sur les films ou les contenus sportifs par exemple. Il y a également quelques halos visibles quand l’image passe d’une luminosité forte à une ambiance plus sombre. Mais ils sont rares. Enfin, l’angle de vision où la lumière et les couleurs sont parfaites est plus réduit que certains concurrents.

Côté audio, nous avons évoqué précédemment la présence d’un système intégré 2.1 optimisé par Onkyo. Ce système est commun à l’ensemble des tailles de C765 : de 65 pouces à 98 pouces, sans distinction. TCL n’a pas toujours privilégié une telle homogénéité entre les tailles. Ce n’était pas le cas dans la C89B, par exemple. En revanche, la puissance de l’ensemble du système n’est pas égale d’une taille à l’autre : 60 watts pour les deux plus grandes et 50 watts pour les deux plus petites, dont 20 watts à chaque fois pour le subwoofer.

Seul, cet ensemble 2.1 offre un son correct, mais s’avère rapidement insuffisant pour les cinéphiles et les gamers. En effet, les haut-parleurs subissent à un moment ou un autre une contrainte liée à l’emplacement de la télévision : le mur sur lequel la télé est accrochée ou le meuble sur lequel elle est posée. Bien sûr, le son rebondit. Encore faut-il lui laisser la place pour cela.

Et parce que TCL sait bien que vous allez brancher une barre de son à cette télévision, elle ajoute plusieurs codecs qui ont du sens : les Dolby AC4, TrueHD et Atmos, les DTS-X et DTS Virtual X et même l’option multisound qui va combiner la puissance audio du téléviseur à celle d’une barre de son ou d’un système d’enceintes externe. Une option intéressante, mais elle aussi limitée par les contraintes spatiales. Notez aussi que le téléviseur est compatible Bluetooth si vous avez un casque sans fil.

Côté consommation d’énergie, la C765 en 65 pouces consomme 95 kWh pour 1000 heures d’utilisation en mode standard. Ce chiffre monte à 260 kWh si le téléviseur est réglé en mode HDR (dynamique). Doublez pour obtenir à peu près la consommation du modèle 98 pouces. La consommation d’énergie en veille est, quelle que soit la taille, de 0,5 kWh quand la connexion réseau est inactive et 2 kWh quand la connexion est active.

Interface et interactivité

Finissons ce test par l’aspect logiciel. Sans surprise, la TCL C765 fonctionne sur Google TV (ici basée sur la version 12 d’Android). Cette interface est basée sur un système de recommandations et de mises en avant commerciales qui ne sont pas forcément issues des offres auxquelles vous êtes abonnés. Le système gère bien évidemment les comptes multiples. Et il intègre Google Assistant pour les commandes vocales depuis la télécommande. Une caméra optionnelle débloque également le contrôle par geste, mais nous ne l’avons pas testée.

Quasiment tous les services de streaming habituels sont installés par défaut: Netflix, Prime, YouTube, Apple TV, Disney+, etc. La phase d’initialisation vous en propose une petite vingtaine. S’il vous en manque, le Play Store est là pour compléter le panel. Parmi les services de streaming installés, vous avez TCL Channel qui est offert avec toutes les télévisions de la marque. Parfait pour se faire un vieux « nanar » en famille.

Comme toujours, vous avez deux menus de paramétrage dans la C765. D’abord une barre de réglage rapide pour changer le mode vidéo, la luminosité ou le mode audio, changer la source. Elle vient en surimpression de la partie inférieure de l’écran. Et le menu général de Google TV où vous retrouvez l’ensemble des fonctions, notamment l’appairage de la télécommande et des accessoires Bluetooth. C’est un menu désuet qui mériterait vraiment d’être mis à jour, à l’image de celui d’Android. Mais que fait Google ?

La télévision est compatible avec un grand nombre de protocoles sans fil. Nous retrouvons :

Bluetooth 5.2

WiFi 5

Miracast

Google Cast

Apple AirPlay 2 et Homekit

La C765 intègre un mode jeu similaire à celui que nous avons testé avec la C89B. Ce mode débloque plusieurs profils colorimétriques particuliers, ainsi que quelques fonctions liées au jeu vidéo : le rafraichissement variable VRR (de 48 Hz à 144 Hz en 4K et jusqu’à 240 Hz en 1080p avec extrapolation), la synchronisation FreeSync et G-Sync et le mode faible latence ALLM. En outre, une barre de jeu peut être affichée en surimpression. Elle contient plusieurs options qui n’intéresseront que les gamers. La Xbox Series X et la PS5 activent automatiquement ce mode.

Terminons avec une petite fonction qui nous a bien plus. TCL a développé une appli à installer sur votre smartphone Android. Grâce à elle, vous pouvez contrôler plus facilement le téléviseur : changer de chaine, modifier la source, éteindre la télévision, afficher la télécommande virtuelle ou même faire des captures d’écran. C’est plutôt malin.

Alors, on achète ?

La TCL C765 est dans l’ensemble un produit assez impressionnant. Non pas qu’il s’agit d’une révolution technique, puisqu’elle est globalement un peu en dessous de la C89B. Mais la marque chinoise démontre, une fois encore, qu’il est possible d’en offrir plus pour un prix qui reste modique. La C765 parvient à offrir une expérience quasiment aussi qualitative que celle de la Bravia 7 de Sony. Certes, tout n’est pas parfait. Quelques soucis sur les reflets. Quelques imperfections sur la colorimétrie. Mais l’ensemble est cohérent.