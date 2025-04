La mise à jour One UI 7 transforme les Galaxy Z Fold de Samsung avec ces deux fonctions inédites

Samsung n’en finit plus d’optimiser ses smartphones pliables. Avec One UI 7, le constructeur coréen introduit discrètement deux nouveautés pensées uniquement pour les Galaxy Z Fold. Une preuve de plus que ces appareils haut de gamme à grand écran occupent une place centrale dans sa stratégie.

Avec l’arrivée de One UI 7, Samsung continue de faire évoluer son interface maison en profondeur. Cette nouvelle version du système, basée sur Android 15, a d’abord été lancée sur la série Galaxy S24 avant de s’étendre progressivement aux autres modèles. Après plusieurs mois de retard, le déploiement s’accélère enfin, notamment en Corée du Sud, où les premiers utilisateurs reçoivent la mise à jour sur leurs appareils. Le détail des nouveautés commence à se préciser.

Parmi les changements apportés, deux fonctionnalités concernent uniquement les smartphones pliables de type « book-style », comme les Galaxy Z Fold. Ces améliorations ont été pensées pour mieux tirer parti de leur grand écran intérieur. Elles arriveront d’abord sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Fold Special Edition, puis seront étendues aux anciens modèles comme les Z Fold 5, Fold 4 et Fold 3. Cette attention portée aux Fold confirme que Samsung cherche à affiner l’expérience sur ses modèles les plus innovants.

One UI 7 apporte une barre de tâches masquable et un affichage en colonnes pour les Galaxy Z Fold

La première nouveauté est l’apparition d’une barre de tâches qui se masque automatiquement. Lorsqu’une application est ouverte en plein écran, la barre disparaît d’elle-même pour libérer de l’espace. Elle peut être rappelée à tout moment par un glissement vers le haut depuis le bas de l’écran. Cette fonction permet de profiter pleinement de l’affichage étendu, notamment en lecture ou en navigation.

La seconde nouveauté concerne l’application Mes fichiers. Un mode « affichage en colonnes » a été ajouté, affichant davantage d’informations sur chaque fichier : aperçu, poids, date de modification et emplacement complet. Cette présentation enrichie est pensée pour les grands écrans, où l’espace peut être utilisé de manière plus efficace. Ces ajouts restent modestes, mais ils illustrent l’ambition de Samsung d’adapter son interface aux usages spécifiques des smartphones pliants, un segment où la marque conserve une nette avance.

Source : sammyguru