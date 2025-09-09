Firefox va vous faire secouer votre iPhone dans tous les sens pour résumer les pages web

Firefox lance aujourd'hui une toute nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle : le résumé de page web. Jusqu'ici rien de bien révolutionnaire, mais la méthode pour obtenir ce résumé est plutôt insolite. L'utilisateur doit en effet secouer son iPhone pour déclencher la fonctionnalité.

Il y a à peine quelques mois, nous ne sommes pas passés loin de voir disparaître Firefox. Le navigateur de Mozilla possède certes une solide base d'utilisateurs loyaux, mais cela fait bien plusieurs années qu'il peine à tenir la cadence face à une concurrence toujours plus féroce. L'organisation n'a donc pas le choix : pour rester dans la course, il faut innover. Or, ces derniers temps, les nouveautés ne cessent de tomber pour Firefox.

La dernière en date repose, sans surprise, sur l'intelligence artificielle. Après Opera et Edge, Firefox dresse à son tour le tapis rouge à la technologie faiseuse de miracles. Cette fois, c'est sur iPhone que cela se passe. En effet, Mozilla vient d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité capable de résumer les pages web, en se basant sur Apple Intelligence, disponible sur les iPhone 15 et modèles plus récents.

Firefox lance une fonctionnalité de résumé de page par IA sur iPhone

Si toutefois vous ne possédez pas l'un des derniers iPhone en date, pas de panique. Mozilla a prévu le coup en permettant aux utilisateurs concernés de toute de même profiter de la fonctionnalité grâce à son propre système d'IA via le cloud. Pour l'activer, rien de plus simple : il suffit de secouer son iPhone de droite gauche à droite pour déclencher le résumé. Bien entendu, il est possible de désactiver ce dernier à tout moment depuis les paramètres pour éviter les résumés inopportun.

Si tel est le cas, il sera toujours possible de demander un résumé à Firefox en cliquant sur la petite icône en forme d'écran à côté de la barre de recherche, ou par le menu en sélectionnant l'option adéquate. À noter que pour le moment, la fonctionnalité n'est compatible qu'avec les pages contenant moins de 5000 mots.