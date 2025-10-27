Ce pirate accepte une amende de 45 millions de dollars d’amende alors qu’il n’a pas de quoi payer son avocat

Le gérant d'un service IPTV illégal a accepté le paiement d'une amende de 44,5 millions de dollars suite à son procès. Pourtant il n'a pas de quoi rémunérer son propre avocat.

Mettre en place un service IPTV illégal peut rapporter gros. Les différentes affaires mettant en scène les créateurs d'un tel service parlent toujours de sommes oscillant entre “quelques” millions et plusieurs dizaines de millions de dollars. Et si les montants vous donnent envie de vous lancer dans l'aventure, n'oubliez pas qu'on les connaît uniquement parce que la personne impliquée s'est faite rattraper par la justice. C'est le cas pour Richard Moy par exemple.

Par des moyens tenus secrets, l'homme parvient à accéder aux serveurs de deux diffuseurs : DISH et Sling TV. Il se met ensuite à proposer un abonnement pour visionner les programmes des deux groupes. En plus de la vente directe, Moy met en place un réseau de revendeurs fort de 500 personnes d'après ses déclarations. Au moment de son arrestation, son business compte plus de 450 000 clients, ce qui représente un revenu annuel de 27 millions de dollars au minimum.

Presque 45 millions de dollars d'amende pour ce pirate qui ne peut pas s'offrir d'avocat

Lorsqu'il vend son offre IPTV pirate, “Moy se présente comme un agent des forces de l'ordre de la région de Chicago pour atténuer les inquiétudes potentielles concernant l'illégalité du service“. Cela n'a pas suffit puisque fin 2024, DISH et Sling TV portent plainte contre lui. Quelques mois plus tard, l'accusé reconnaît la plupart des faits qui lui sont reprochés, notamment la violation des droits d'auteur.

Vers la moitié du mois d'août 2025, l'avocat de Moy se retire, expliquant que son client n'a plus les moyens de le payer. Pire : il ne peut même pas le rémunérer pour le travail déjà accompli. L'accusé demande de nouveau à être représenté par un avocat, mais le juge refuse. Selon lui, les faits sont assez simples pour que Richard Moy se défende lui-même. Finalement, les deux parties se mettent d'accord pour une compensation financière de 44 570 000 dollars exactement. Visiblement Moy avait encore quelques fonds en réserve.

Source : TorrentFreak