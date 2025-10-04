En prison pour avoir créé un site de streaming pirate, il décroche un job de rêve un mois plus tard

Un homme de 25 ans accusé d'avoir créé et géré un site de streaming sportif illégal a trouvé un emploi qui fait envie à beaucoup malgré les poursuites judiciaires dont il fait l'objet.

Gérer un service de streaming illégal, c'est risqué. Depuis quelques années, les ayants droit n'hésitent pas à sortir les griffes et tout faire pour les créateurs de ce genre de plateformes payent le prix fort. Il n'est pas rare d'apprendre que le gérant d'un site pirate se retrouve en prison suite à la fermeture de ce dernier. Mais il suffit de fouiller un peu pour se rendre compte d'une chose : la peur de finir derrière les barreaux n'est pas du tout dissuasive pour les hackers en herbe.

Et elle risque de l'être encore moins avec ce qui est arrivé à Alejo Warles, alias Shishi. Cet argentin de 25 ans est le fondateur d'Al Ángulo TV, site permettant de regarder gratuitement des rencontres sportives normalement payantes. Le 20 août dernier, la police débarque chez lui, lui passe les menottes et l'embarque direction la prison. Le jeune homme se retrouve en cellule avec plusieurs personnes dont certaines accusées de meurtres. Mais l'histoire va prendre un tournant très inattendu.

Cet homme accusé d'être un pirate se fait embaucher juste après sa sortie de prison

Les codétenus de Shishi se veulent rassurants. “Un autre type comme toi est entré et il est ressorti au bout de trois heures“, lui dit l'un. Il faudra plus de temps que ça : Alejo Warles est libéré sous caution après 2 jours. Étonnement, il garde l'accès au compte X (Twitter) d'Al Ángulo TV, fort de presque 138 000 abonnés au moment de publier cet article. “Je ne vais pas récidiver avec les sites web [illlégaux], mais je vais continuer à travailler sur les réseaux sociaux“, précise tout de même l'ex-pirate.

On imagine sans peine que la perspective d'un procès le place dans une situation précaire. C'est tout le contraire qui se produit. Un mois à peine après être sorti de prison, Alejo Warles est embauché comme community manager par la licorne argentine 9z Globant, spécialisée dans l'e-sport. Elle ne s'en cache pas. Sur son compte X (Twitter), on peut lire : “Le goat rejoint l'équipe des CM. Inutile d'expliquer quoi que ce soit, tout le monde sait déjà que c'est une star, une idole, un génie… Bienvenue dans la meilleure équipe d'Amérique latine“.

Son passé de cybercriminel pour lequel il passera probablement devant un tribunal ? Ce n'est pas un problème. “Nous avons engagé Alejo, et non l'auteur de ce projet [Al Ángulo TV, ndlr]. Bien sûr, nous avons évalué la situation, mais nous pensons qu'à partir de maintenant, Alejo peut poursuivre une carrière professionnelle différente“, justifie le social media manager de l'entreprise. Voilà qui va conforter celles et ceux qui pensent que le piratage mène à tout.

Source : El Entre Ríos