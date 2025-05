L’IA met en danger vos données médicales, ce rapport tire la sonnette d’alarme

L'IA s'invite partout, et la médecine n'échappe pas à la règle. D'après un rapport publié en 2024 par le site Medscape, de plus en plus de praticiens français utilisent ChatGPT et d'autres IA grand public dans leur exercice quotidien… Ce qui représente un sérieux risque pour vos données médicales.

On le sait, l'IA s'invite partout. La santé n'échappe pas à la règle. En quelques années seulement, l'intelligence artificielle a déjà révolutionné la prise en charge dans certaines spécialités comme l'oncologie, la radiologie ou l'ophtalmologie. De leur côté, les grands noms de la Tech cherchent déjà à intégrer l'IA dans leurs services dédiés à la santé. On pense par exemple à Apple, qui a annoncé l'arrivée d'un agent d'IA dans son appli Santé. L'idée étant de la transformer en un véritable assistant médical virtuel, capable d'analyser les données médicales des utilisateurs.

Chez Google, les équipes de la firme américaine testent actuellement Articulate Medical Intelligence Explorer, une IA générative conçue pour diagnostiquer des conditions médicales par le biais d'une simple conversation.

Par conséquent, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que de nombreux praticiens français utilisent déjà des IA grand public comme ChatGPT dans leur exercice quotidien. Medscape, site spécialisé et réservé aux professionnels de santé, a justement publié en octobre 2024 une enquête baptisée “Les Médecins français et l'IA”.

50 % des médecins français utilisent l'IA chaque jour

Pour résumer, le rapport s'attarde notamment sur les craintes des médecins concernant l'IA, sur leurs aspirations mais aussi sur leurs habitudes d'utilisation. Parmi tous les chiffres présentés, l'un d'entre eux a retenu notre attention. Concrètement, 50 % des soignants français interrogés (environ 1 000 personnes) dans le cadre de l'enquête utilisent aujourd'hui ChatGPT ou une autre IA grand public dans leur travail :

20 % pour faire des recherches sur des pathologies

12 % pour effectuer des tâches administratives

11 % pour diagnostiquer des pathologies

9 % pour gérer les rendez-vous des patients

9 % pour compléter des dossiers électroniques de santé

8 % pour rédiger un compte-rendu de la consultation

Là où le bât blesse, c'est que ces IA grand public comme ChatGPT et consorts n'ont absolument pas été pensées pour être exploitées dans le cadre médical. Pour cause, elles ne respectent pas les normes de sécurité et de confidentialité des données de santé fixées notamment par le RGPD ou l'IA Act, le nouveau cadre juridique fixée par l'UE sur l'IA.

Des inquiétudes sur la confidentialité des données

Certains praticiens sont d'ailleurs conscients du problème : “Il existe trop de possibilités de piratage, le réseau informatique français n'est pas assez fiable, ni assez robuste”, assure un médecin de santé publique dans l'enquête de Medscape. “L'informatique n'est pas fiable à 100 % et je crains le risque de bug, mais aussi les tentatives de piratage informatique et de vol de données”, ajoute un autre spécialiste basé en PACA.

Voilà pourquoi 83 % des médecins sondés appellent d'ailleurs à une utilisation encadrée et contrôlée de l'IA par les pouvoirs publics. L'IA Act doit justement apporter une réponse à ces préoccupations, en imposant des obligations strictes aux systèmes d'IA exploités dans des secteurs à risques comme la santé, l'énergie ou les transports par exemple.

Seulement et bien que l'IA Act soit officiellement entré en vigueur au 1er août 2024, il sera pleinement applicable en août 2026 au plus tard. Et encore, les règles relatives aux systèmes d'IA à haut risque ne rentreront pas en application avant août 2027. Par conséquent, les médecins qui utilisent ChatGPT ou d'autres IA grand public peuvent encore mettre en danger les données de leurs patients.

Des médecins prennent les devants

En attendant que les autorités européennes et françaises encadrent pour de bon l'utilisation de l'IA dans le milieu médical, certains praticiens ont décidé de passer à l'action. C'est notamment le cas de Frank Bézu et Benjamin Fitouchi, deux chirurgiens dentistes français.

Face à l'absence de solutions d'IA dédiées spécifiquement aux professionnels de santé, ces deux férus de nouvelles technologies ont conçu Askara, un assistant vocal intelligent pensé pour les dentistes. L'idée est simple : les médecins dictent à l'oral leurs conclusions ou leurs compte-rendus, et l'IA se charge de synthétiser et mettre en forme le tout en quelques secondes. Elle peut également produire certains documents, comme les ordonnances, les certificats médicaux initiaux ou encore les fiches de laboratoire.

Une IA française 100 % sûre pour les praticiens

En soi, ChatGPT peut très bien faire tout ça avec les prompts adéquats. Là où Askara diffère, c'est bien sur le traitement des données. Tout d'abord, toutes les informations des patients sont stockées en France sur les serveurs ultra sécurisés de Scalingo (Strasbourg). Certifiée ISO 27001 et HDS (pour Hébergeurs de données de santé), la plateforme compte parmi ses clients le ministère de l'Intérieur ou Ile-de-France Mobilités.

En outre, Askara respecte aussi à la lettre le RGPD et ne contient aucun traceur ou outil d'analyse. Par conséquent, les patients/praticiens peuvent s'ils le souhaitent réclamer un droit d'accès, de modification et de suppression de leurs données personnelles. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Askara se destine uniquement à la gestion des cabinets dentaires, mais le projet pourrait très bien s'étendre à d'autres spécialités. Quoi qu'il en soit, il est impératif que les professionnels de santé se tournent vers ce genre d'initiatives plutôt que ChatGPT et d'autres IA grand public. Il en va de la sûreté même des données de leurs patients.