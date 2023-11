Un iPhone contrefait livré par Apple, de l’IA dans Google Home, c’est le récap

Google améliore Home en dopant le système domotique avec l’intelligence artificielle. La consommation de la nouvelle Tesla Model 3 largement améliorée par rapport aux versions précédentes. Un client Apple reçoit un iPhone 15 Pro Max contrefait alors qu'il a commandé sur le site de la firme. C’est le récap.

L’année 2023 aura à l’évidence été l’année de l’intelligence artificielle. Tous les métiers sont touchés. Tous les domaines d’activités sont concernés. De ChatGPT qui peut résumer un texte en quelques secondes à Midjourney qui produit et retouche des images, sans parler de tous les modèles génératifs spécialisés. Nous évoquons souvent dans nos colonnes l’avantage de l’IA comme outil de confort. Mais elle est aussi capable d’accélérer la recherche.

Nous en voulons pour preuve notre article sur l’exploration spatiale. Nous y rapportons qu’une IA a trouvé comment produire de l’oxygène sur Mars à partir de molécules endémiques. Une découverte faite en quelques semaines, alors qu’elle aurait pris 2000 ans sans aide de l’IA. Une vraie révolution pour l’avenir. En attendant, voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 14 novembre 2023.

Google Home devient plus utile grâce à l’intelligence artificielle

Google vient de mettre à jour l’application Home. Grâce à cette mise à jour, l’application est maintenant capable de prendre en charge des scripts d’automatisation. Ainsi, il est possible de programmer des interactions en fonction de ce que certains capteurs environnementaux perçoivent. Quand il fait nuit, Google Home peut fermer les volets électriques, par exemple. Bien sûr, écrire des scripts n’est pas à la portée de tout le monde. D’où l’idée d’intégrer dans Google Home un modèle génératif en langage naturel qui va le faire pour vous. Une idée géniale.

Il commande un iPhone chez Apple et reçoit une contrefaçon

Quand vous souhaitez acheter un iPhone, quel est le meilleur moyen de ne pas se faire arnaquer ? Il faut passer par l’Apple Store, évidemment. C’est justement le réflexe d’un utilisateur de Reddit. Il a commandé un iPhone 15 Pro Max directement sur le site de la firme et tout se passait bien jusqu’à la réception de la commande. En ouvrant le smartphone, le client a découvert qu’il s’agissait d’un iPhone contrefait, fonctionnant sous Android. Et la technique pour court-circuiter le circuit logistique de la firme reste encore inconnue.

Tesla améliore considérablement l’efficacité de la Model 3 Highland

Une chaîne YouTube a testé trois versions de la Model 3 de Tesla. La Model 3 SR+ sorti en 2019. La Model 3 Propulsion de 2022. Et la toute nouvelle Model 3 appelée « Highland » (en souvenir de son nom de code avant son officialisation). 100 kilomètres ont été parcouru avec chacune des trois voitures. Et Tesla a naturellement amélioré l’efficacité énergétique du dernier modèle : elle consomme moins d’énergie pour parcourir la même distance. Et la différence n’est pas anodine. Et par extension, cela sous-entend aussi une amélioration de l'autonomie. Découvrez tous les résultats dans notre article.

