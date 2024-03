Linux gagne en popularité et franchit un seuil symbolique en toute discrétion

Le système d'exploitation Linux a beau être beaucoup moins populaire que Windows ou macOS, il gagne de plus en plus d'utilisateurs. L'OS a passé un palier en février 2024.



Réunissez autour de vous des gens qui utilisent un ordinateur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Maintenant demandez-leur quel est le système d'exploitation installé sur leur machine. La grande majorité vous répondra Windows de Microsoft, les autres macOS d'Apple, et peut-être que quelqu'un dira Linux. On l'oublie souvent, mais ce dernier reste la préférence de nombreuses personnes à travers le monde, même s'il ne s'adresse pas à l'utilisateur lambda qui cherche juste un PC fonctionnel à l'ergonomie intuitive.

Rappelons que Linux est un système open source, c'est-à-dire que son code est disponible en ligne pour quiconque souhaite le consulter ou s'en servir. Dans ce dernier cas, cela peut aboutir à la création de ce qu'on appelle les distributions, soit des variantes du Linux original. Certains noms vous diront peut-être quelque chose : Ubuntu, Fedora ou Linux Mint, pour ne citer que les plus connus. Et en les comptant toutes, il se trouve que la part de marché de Linux dans le monde vient de franchir un palier symbolique.

Linux est de plus en plus utilisé dans le monde, même si le système reste très minoritaire

Selon les chiffres de Statcounter, Linux représente désormais 4,03 % des systèmes d'exploitation sur ordinateur de bureau. La barre des 4 % a été atteinte en février 2024. Cela semble dérisoire comparé aux 72,17 % de Windows pour la même date, mais il faut avoir en tête que Linux a mis 30 ans avant de voir sa part de marché atteindre 3 %, en juillet 2023. Un gain de 1 % en moins d'un an est donc significatif et l'OS semble séduire de plus en plus de monde.

La route est cependant encore très longue avant de dépasser Microsoft, si tant est que cela arrive un jour. L'immense popularité de Windows 10, plus utilisé que Windows 11, devrait baisser légèrement après le 14 octobre 2025, date officielle de fin du support du système. Pas sûr que cela suffise, surtout que Windows 12 pourrait bien prendre la relève dans un futur proche.