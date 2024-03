SpaceX lance un satellite capable de détecter les plus gros pollueurs de la planète

Pour combattre le changement climatique, SpaceX a propulsé MethaneSAT, un satellite innovant dédié à la surveillance des émissions de méthane, vers l'orbite. Cette initiative marque un tournant dans la lutte contre les gaz à effet de serre, en ciblant spécifiquement les fuites de méthane des compagnies pétrolières et gazières à l'échelle mondiale.

SpaceX continue de redéfinir les frontières de l'exploration spatiale et de la connectivité. Avec le lancement réussi de satellites pour l’envoi de SMS et de connexion 4G directement avec les smartphones, l’entreprise ouvre de nouvelles voies vers l'accès universel à Internet, même dans les coins les plus isolés de la planète.

En parallèle, la contribution de SpaceX à l'exploration spatiale scientifique et à l'infrastructure orbitale se manifeste à travers des missions telles que l'envoi de télescopes révolutionnaires vers la Lune, capables de sonder les confins de la Voie lactée. Mais aussi des projets d'envergure comme le développement de Starlab, la future station spatiale destinée à succéder à l'ISS. Aujourd'hui, avec le lancement d’un nouveau type de satellite en partenariat avec des acteurs comme Google, l’entreprise franchit une nouvelle étape en participant activement à la lutte contre le réchauffement climatique.

SpaceX lance un satellite pour combattre le réchauffement climatique en surveillant les entreprises qui polluent

Lancé avec succès le 4 mars depuis la base Vandenberg Space Force en Californie, MethaneSAT a entamé sa mission cruciale grâce à la puissance du Falcon 9. Ce lancement, faisant partie de la mission Transporter-10, démontre l’importance de la collaboration entre les agences spatiales telles que SpaceX et des organisations dédiées à la protection de l'environnement, telles que la Environmental Defense Fund (EDF). Ce satellite se distingue par sa mission spécifique de surveillance des émissions de méthane, un problème environnemental majeur qui requiert des solutions innovantes. En orbite à 580 kilomètres au-dessus de la Terre, il fournit des données précieuses et permet un contrôle indépendant des rapports industriels sur les émissions de méthane. Il va pouvoir offrir une nouvelle perspective et nécessaire pour aborder le problème du réchauffement climatique.

L'implication de Google et de l'agence spatiale néo-zélandaise, entre autres, souligne l'importance de la coopération internationale entre différents secteurs dans la lutte contre le changement climatique. MethaneSAT n'est pas seulement un exploit technologique ; il est aussi un outil puissant pour accroître la transparence et la responsabilité en matière d'émissions industrielles. Les premières images du satellite sont prévues pour le début de l'été. Cela va nous fournir une vue inédite sur les défis à relever et les opportunités à saisir pour diminuer les émissions de méthane.

Source : vitalsigns.edf