1 journée avec un Chromebook, le verdict de Mélanie, étudiante en communication

Mélanie s’est prêtée au jeu du test et a accepté de remplacer son ordinateur portable habituel par un Chromebook. Une expérience qui l’a totalement séduite.

Nous avons sollicité Mélanie, étudiante en école de communication, pour qu’elle teste un Chromebook, en l’occurrence le Pack Chromebook 314 d’Acer. C’est un ordinateur portable avec un écran tactile de 14 pouces Full HD parfaitement adapté aux besoins des étudiants.

Légèreté et autonomie

Sans surprise le premier point particulièrement apprécié par Mélanie a été son poids. Pas plus de 1,5 kg sur la balance. Un argument important lorsque l’on transporte son ordinateur tout au long de la journée. Mais grâce à l’écran de 14 pouces, cela reste très confortable pour travailler.

Autre élément clé : l’autonomie. La vie étudiante signifie souvent ne pas pouvoir accéder à une prise de courant pendant de longues heures. Mélanie l’a vérifié pour nous, le Chromebook d’Acer lui a permis d’assister à tous ses cours sans recharger et de s’offrir le luxe de regarder une série en arrivant le soir sans tomber en panne de batterie.

Un OS qui mise sur la simplicité

La particularité des Chromebook est l’utilisation de Chrome OS, un système d’exploitation développé par Google. Mélanie qui ne connaissait pas du tout cet environnement a trouvé ses marques très rapidement. Et cela d’autant plus qu’elle utilise, comme bon nombre d’étudiants, les outils Google que ce soit pour sa prise de notes en cours (Google Docs) ou pour ses présentations (Google Slides).

Autre atout pendant les cours, le temps de démarrage hyper rapide. Pour peu que, comme Mélanie, on le laisse en veille pendant la journée, l’allumage est quasi instantané. On l’ouvre, il est prêt.

Des données accessibles en toutes circonstances

Cerise sur le gâteau, le Chromebook vient avec 100 Go de stockage dans Google Drive offert pendant 1 an. Un stockage très confortable et aussi très rassurant pour Mélanie qui est sûre, même en cas de vol ou de perte de son ordinateur, de pouvoir retrouver tout son travail et ses cours. C’est également la garantie de pouvoir accéder à tous ces documents depuis n’importe quelle machine même lorsqu’on est loin de son PC.

Cette tranquillité d’esprit se retrouve aussi dans la gestion de la sécurité. La conception même de ces ordinateurs permet de s’affranchir de l’installation d’un antivirus et de ne pas avoir à se préoccuper des mises à jour. Tout est automatique.

Une communication fluide avec le smartphone

Mélanie a également apprécié la communication très fluide avec son smartphone. Si un SMS arrive sur le téléphone, il s’affiche sur le Chromebook et on peut répondre directement depuis l’ordinateur.

De même grâce à la fonction « Partage à proximité » il est possible d’envoyer simplement une photo prise avec son smartphone sur son ordinateur. Inversement un document présent sur le Chromebook peut être envoyé sur le smartphone en quelques secondes.

Des milliers d’applications disponibles dans le Play Store

Et parce qu’il n’y a pas que le travail dans la vie, Mélanie a utilisé son Chromebook pour regarder des séries. Il suffit d’installer l’application pour accéder simplement à sa plate-forme de streaming préférée. Idem pour le jeu, le Play Store ne manque pas de possibilités puisque des milliers de jeux sont présents. Il n’y a qu’à choisir.

Au final, l’utilisation d’un Chromebook aura été pour Mélanie une vraie découverte qui l’aura totalement séduite. Dernier argument et non des moindres, le prix de ce Chromebook vendu en pack par Acer. Il est actuellement en promotion à la Fnac et chez Darty et coûte 349,99€ (au lieu de 399,99€) seulement avec, en prime, une souris sans fil et une housse de rangement incluses. Un prix en phase avec un budget étudiant forcément serré.

Le Pack Chromebook 314 d'Acer en détail

Ecran tactile 14″ Full HD

Processeur Intel Celeron N4020

RAM 8 Go LPDDR4

Stockage : 64 Go eMMC

Chrome OS

100 Go de stockage Google One offert pendant un an

2 ports USB Type C 3.1

2 ports USB 3.2 Gen 1

Poids : 1,5kg

Prix : 349,99€ au lieu de 399,99€ à la Fnac et chez Darty

