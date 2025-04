Zelda Tears of the Kingdom : la version Nintendo Switch 2 Edition du jeu en précommande est moins chère chez Amazon

La version Nintendo Switch 2 Edition de Zelda Tears of the Kingdom est disponible en précommande et moins cher sur le site Amazon. Le jeu sur la nouvelle console de Nintendo est en effet sous la barre des 60 euros.

En plus du lancement de sa Switch 2 au début du mois d'avril 2025, le géant japonais Nintendo a annoncé plusieurs jeux lors de son Nintendo Direct, dont une version améliorée de Zelda Tears of the Kingdom pour sa nouvelle console. Si vous avez l'intention de vous offrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition, sachez qu'Amazon le propose au format physique, en précommande et moins cher.

Annoncée pour une sortie officielle le 5 juin 2025 en France, la version Nintendo Switch 2 Edition de Zelda Tears of the Kingdom est actuellement à 59,90 euros au lieu de 79,99 euros sur le site du célèbre commerce en ligne. Cela correspond à une économie de 20 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition dispose d'une meilleure définition, de performances améliorées, d'une compatibilité avec le service ZELDA NOTES (depuis l'application Nintendo Switch App) et d'une prise en charge HDR. Cet opus de The Legend of Zelda, qui est la suite de Breath of the Wild, se déroule dans le Royaume d'Hyrule. Les joueurs découvriront un monde séparé en trois parties : la Surface (ou la Terre), le Ciel, et les Profondeurs.