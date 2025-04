La version Switch 2 de Zelda Breath of the Wild va coûter encore plus cher que vous le pensez

Nintendo continue d'enchaîner les mauvaises nouvelles pour le portefeuille des joueurs. La dernière en date concerne la version Switch 2 de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nintendo a des problèmes d'argent ? Ou alors la firme en a assez de jouer les “gentils fabricants de consoles et de jeux abordables” ? Quelle que soit la raison, force est de constater que quiconque lorgne sur la future Switch 2 va devoir casser la tirelire. Tout est prétexte à taper dans le portefeuille des joueurs. Le prix de la console est déjà bien plus élevé qu'attendu, et celui des jeux suit avec par exemple Mario Kart World Tour à 70 € en version dématérialisée, 80 € en format physique. Même le titre de démonstration de la machine est payant.

À partir de là, on ne s'étonne pas de voir apparaître des jeux “Switch 2 Edition”, rééditions à peine améliorées de jeux Switch 1 ne fonctionnant pas sur cette dernière. Mais ce n'est pas fini. Prenons The Legend of Zelda Breath of the Wild par exemple, sorti en 2017. Sa version Switch 2 est vendue 80 €. Pour le prix, et vu ses 8 ans d'existence, on s'attend naturellement à ce que la cartouche contienne les DLC parus n'est-ce pas ? Vous avez déjà deviné la réponse.

Préparez-vous à payer plus cher que prévu pour The Legend of Zelda Breath of the Wild Switch 2 Edition

La réponse vient de l'équipe de My Nintendo Store. Pas de rumeur ou d'hypothèse donc, c'est officiel : “À ce jour, la version Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne comprend pas le Pass d'extension. Celui-ci reste un contenu additionnel disponible séparément, tel qu'il l'était pour la version Nintendo Switch originale“.

Faisons le calcul : 80 € pour le jeu en version physique, plus 20 € pour le Pass d'extension. The Legend of Zelda Breath of the Wild Switch 2 Edition coûte 100 € à qui veut le jeu complet. Les experts pensaient que GTA 6 serait le premier jeu vendu à 100 € à sa sortie. Nintendo, certes avec des DLC, leur a coupé l'herbe sous le pied.