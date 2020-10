Zeiss ZX1 : l’appareil photo sous Android est disponible en précommande au prix de 6000$

Le Zeiss ZX1 est enfin disponible à la précommande, deux ans après son annonce officielle. L'appareil photo sous Android se distingue par son impressionnante fiche technique, composée d'un capteur plein format de 37 mégapixels et d’un viseur OLED, et un prix particulièrement élevé de 6000 dollars.

Souvenez-vous : en 2018, Zeiss profitait de la Photokina de Cologne, le plus grand et plus important salon de la photographie du monde, pour lever le voile sur le Zeiss ZX1. L'appareil est équipé d'un capteur plein format de 37 mégapixels, d'un viseur OLED de 4,1 mégapixels, d’un boîtier à focale fixe 32 mm f/2 et de 512 Go de stockage interne. Il est capable d'enregistrer des vidéos en 4K 30 fps ou en Full HD jusqu’à 60 fps.

Surtout, l'appareil tourne sous Android ! Comme sur n'importe quel smartphone ou tablette, il est possible d'installer des applications Android depuis le Play Store notamment. L'entreprise allemande installe par défaut l'application Android Adobe Lightroom, qui permet notamment de développer des fichiers RAW.

Les précommandes sont enfin ouvertes

Les clichés capturés par le Zeiss XZ1 pourront être transférés sur votre smartphone via le Bluetooth ou le réseau WiFi. Grâce à la présence d'Android, il est sera aussi possible de partager vos photos directement sur Instagram, Snapchat ou encore sur Facebook. L'intégration d'Android reste le principal de atout de l'appareil. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un appareil photo tourne sous Android. On se souviendra notamment du Galaxy Camera de Samsung.

Deux ans après son annonce lors de la Photokina, l'appareil photo sous Android s'apprête à débarquer sur le marché. Sur sa boutique en ligne, le revendeur américain B&H propose désormais à ses clients de précommander le Zeiss ZX1 au prix de 6000 dollars. La page mise en ligne affirme que l'appareil sera “bientôt” disponible à l'achat.

Malheureusement, B&H ne communique pas de date de sortie précise. Pour l'heure, on ignore si le Zeiss ZX1 sera commercialisé en France.