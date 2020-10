Android détecte maintenant les sons pour aider les sourds et malentendants

Android va accueillir une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la vie des personnes sourdes et malentendantes. Sound Notification permet ainsi de signaler un bruit particulier à l’utilisateur, que ce soit un bébé qui pleure, un chien qui aboie ou une alarme qui sonne.

Google travaille beaucoup sur les fonctionnalités d’accessibilité pour aider les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, la marque de Mountain View présente la feature Sound Notifications, dédiée aux sourds et malentendants dans leur vie de tous les jours.

Cette application veut compléter la suite introduite avec Transcription instantanée. Cette dernière permet de retranscrire une conversation à l’écrit directement sur son téléphone. Bien pratique mais limitée à la parole… jusqu’à aujourd’hui. En activant l’option Sound Notifications dans les paramètres, le logiciel détectera bien plus.

Un chien qui aboie, un bébé qui pleure…

Ainsi, lorsque l’application est activée, elle préviendra l’utilisateur d’un bruit ambiant important qui est émis autour de lui. Par exemple, si un bébé pleure, une notification lui sera envoyée. Google promet une multitude de sons reconnus, que ce soit un chien qui aboie, une alarme qui sonne ou encore un robinet ouvert.

Cette fonctionnalité sera disponible sur les smartphones Android, mais également sur les montres dotées de Wear OS. Un utilisateur malentendant qui ne s’est pas aperçu qu’une alarme sonnait non loin sera prévenu avec une vibration. De même, un historique des alertes pourra être visionné, afin de n’être sûr de n’avoir rien loupé. Plus encore, il indiquera combien de temps tel son s’est produit, pour savoir si une alarme a sonné longtemps ou si le chien a ennuyé tout le quartier à aboyer pendant des heures.

Au total, Google promet une bibliothèque de trente sons reconnus et on imagine que cette liste devrait s’allonger au fil du temps. Pour le moment, Sound Notifications n’est pas encore disponible au sein de l’application. Une fois que ce sera le cas, il faudra aller dans les paramètres de Transcription instantanée et pour activer cette fonctionnalité.

Une nouvelle option qui devrait grandement faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Longtemps oubliés, ils sont désormais totalement intégrés à la logique de développement des grosses entreprises tech. Par exemple, Microsoft a amélioré il y a peu des éléments d’interface de Windows 10 afin d’aider les mal-voyant lors de la navigation.