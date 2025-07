Z Flip7, Z Fold7 : Samsung sort le grand jeu et SFR les propose à partir de 429 € !

Les Galaxy Z Flip7 et Z Fold7 viennent à peine de sortir qu’ils sont déjà en promo chez SFR. Prix réduits, paiements échelonnés, offres de remboursement et bonus sur les montres Galaxy : voici tout ce qu’il faut savoir.

La rentrée approche, et SFR frappe fort avec une double promotion sur les nouveaux smartphones pliables de Samsung. Le Galaxy Z Flip7 et le Galaxy Z Fold7, tout juste dévoilés, sont proposés à des tarifs avantageux dans le cadre d’un achat avec forfait 350 Go. Voici les deux offres disponibles jusqu’au 31 août :

Le Samsung Galaxy Z Flip7 à 429 € + 8 €/mois pendant 24 mois avec le forfait 350 Go (engagement 24 mois), grâce à une offre de remboursement de 80 € (coût total de 541 €)

Découvrir le Z Flip7 à prix mini

Le Samsung Galaxy Z Fold7 à 1 249 € + 8 €/mois pendant 24 mois avec le forfait 350 Go (engagement 24 mois), également grâce à une offre de remboursement de 80 € (coût total 1361 €)

C’est l’occasion de découvrir la technologie Samsung à son paroxysme avec un smartphone pliable et le nec plus ultra de l’IA Samsung.

Galaxy Z Flip7 : un pliable compact mais complet

Le Galaxy Z Flip7 arbore un grand écran pliable AMOLED de 6,9 pouces, confortable pour naviguer, regarder des vidéos ou jouer. Une fois replié, son écran externe de 4,1 pouces permet d’interagir rapidement avec ses notifications ou widgets. L’expérience utilisateur repose sur One UI, l’interface maison de Samsung adaptée au format pliable, pour une navigation fluide quel que soit l’angle.

Le Z Flip7 s’équipe d’une batterie de 4 300 mAh, offrant une autonomie appréciable malgré sa compacité. Il est protégé par un châssis en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP48, lui garantissant une bonne résistance aux chocs et à l’eau (hors immersion).

Grâce à Galaxy AI, l’assistant intelligent maison, ce modèle anticipe les usages, optimise les réglages et facilite la prise de notes ou l’organisation. Côté photo, il propose un capteur principal de 50 MP et une caméra frontale de 10 MP, avec des fonctions de retouche assistée par IA.

Galaxy Z Fold7 : un smartphone-tablette pensé pour la productivité

Avec son grand écran pliable de 8 pouces, le Galaxy Z Fold7 brouille la frontière entre smartphone et tablette. L’écran externe de 6,4 pouces permet une utilisation classique au quotidien, tandis que l’écran principal favorise la lecture, le multitâche ou la productivité en déplacement. L’interface permet d’ouvrir plusieurs fenêtres côte à côte, avec une optimisation pensée pour le travail mobile.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 8 dernière génération, capable de gérer sans ralentissement les usages les plus lourds : visioconférences, retouche photo, gaming… Galaxy AI vient compléter cette puissance avec des fonctionnalités intelligentes : résumé de texte, traduction instantanée, retouches assistées.

Le Z Fold7 conserve une finesse impressionnante (4,2 mm une fois ouvert), pour un poids de 215 g. Il embarque une batterie de 4 400 mAh compatible charge rapide 25 W. Côté photo, il intègre un triple module 200 + 12 + 10 MP, avec téléobjectif et ultra grand-angle, ainsi qu’une caméra frontale de 10 MP.

Une remise supplémentaire sur les Galaxy Watch jusqu’au 1er septembre

Samsung accompagne également ce lancement de smartphones pliables avec une offre valable sur ses nouvelles montres connectées. Pour tout achat d’un mobile Galaxy S ou Galaxy Z 2025, une remise immédiate est proposée sur les Galaxy Watch suivantes :

100 € de réduction sur la Galaxy Watch Ultra 2025

70 € de réduction sur la Galaxy Watch8 Classic

50 € de réduction sur la Galaxy Watch8

Une opportunité à ne pas négliger pour compléter ses équipements Galaxy à moindre coût, à condition d’acheter avant le 1er septembre.

Avec ces offres cumulées, SFR permet de s’équiper des nouveaux smartphones pliables de Samsung à un tarif plus accessible, tout en profitant des dernières avancées en IA et en design mobile. Le Galaxy Z Flip7 séduira les amateurs de compacité et de style, tandis que le Z Fold7 s’adresse à ceux qui cherchent un outil de travail mobile polyvalent. Attention, l’offre prend fin le 31 août 2025 !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.