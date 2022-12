TIkTok s’attaque à YouTube en proposant des vidéos horizontales en plein écran

La guerre fait rage entre TikTok et YouTube. Les deux plateformes ont pour habitude de copier leurs fonctionnalités respectives, et cette fois-ci, c’est TikTok qui adopte enfin les vidéos horizontales emblématiques de son concurrent.

TikTok teste désormais un nouveau mode plein écran horizontal avec certains utilisateurs dans le monde entier. Les utilisateurs qui ont accès à la fonction de test verront un nouveau bouton “plein écran” apparaître sur les vidéos carrées ou rectangulaires de leur flux. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, la vidéo passera en mode plein écran horizontal, ce qui permettra d'exploiter toute la surface de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est évidemment tirée de son concurrent YouTube, que TikTok n’arrive pas vraiment à dépasser malgré tous ses efforts. Contrairement aux idées reçues, YouTube reste loin devant TikTok chez les adolescents. Le format YouTube Shorts, que Google avait volé à TikTok, compte d’ailleurs plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde.

TikTok vole de nouveau une fonctionnalité à YouTube

Étant donné que TikTok vient de doubler la durée de ses vidéos pour la porter à 10 minutes, ce changement était assez attendu. TikTok veut continuer à augmenter son temps de visionnage total, et les longues vidéos horizontales peuvent être un nouvel outil pour augmenter ses chiffres.

Grâce à ces limites de temps en hausse, les créateurs peuvent élargir leur contenu, en téléchargeant des vidéos long format semblable à celles que l'on trouve sur YouTube. Publier sur les deux plateformes en même temps pourrait leur permettre d’accroitre significativement leurs bénéfices, en plus d’augmenter l’audience globale de TikTok.

Comme c’est souvent le cas, cette nouvelle fonctionnalité n’est pour l’instant que disponible en test, et TikTok n’a pas donné de détails concernant son déploiement pour tous. Il est toujours possible que ce test ne se passe pas très bien et que TikTok abandonne l'idée s’il voit que les utilisateurs n’accueillent pas bien la fonctionnalité.

En attendant, YouTube ne se repose pas sur ses lauriers, et continue d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. YouTube Shorts vous permet par exemple désormais d’utiliser jusqu’à une minute de musique sous licence dans vos vidéos. Depuis peu, Google vous donne également la possibilité de zoomer dans les vidéos, une fonctionnalité qui était attendue depuis maintenant plusieurs années.