YouTube Shorts dépasse la barre des 2 milliards de visiteurs mensuels, deux fois plus que TikTok

Lors de l’annonce des résultats financiers de Google, le PDG Sundar Pichai a souligné qu’ils sont, entre autres facteurs, dus au succès grandissant de YouTube Shorts.

YouTube Shorts a toujours plus de succès auprès des utilisateurs. Selon les dires du géant de Mountain View, l’audience de l’application aurait bondi de près de 33 % en un an. Deux milliards de visiteurs se pressent sur la plateforme chaque mois, ce qui, en termes financiers, se révèle très lucratif pour la firme de Mountain View. Les affaires vont donc bien pour la compagnie, dont le chiffre d’affaires croît de 7 %, à 74,6 milliards de dollars contre 69,7 milliards de dollars l’année précédente.

Les recettes publicitaires restent bien évidemment le principal revenu de Google, et elles ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 58,14 milliards de dollars. Un résultat qui dépasse les prévisions de près de 4,5 % et qui peut s’expliquer par l’afflux de nouveaux visiteurs sur YouTube Shorts. Avec 2 milliards de visiteurs mensuels, la plateforme de diffusion de vidéos au format court de Google peut désormais se targuer de compter deux fois plus d’abonnés que son grand concurrent TikTok, dont le compteur est bloqué à un milliard.

Google affiche de bons résultats financiers, notamment grâce à YouTube

Cela a permis à Google de dépasser les attentes des analystes en termes de revenus publicitaires à 7,67 milliards de dollars, contre 7,34 milliards de dollars l’année précédente. Les responsables de la compagnie ne vont pas se reposer sur leurs lauriers et comptent bien continuer à diversifier les sources de revenus en nouant des partenariats stratégiques avec la NFL et Warner Bros, par exemple, ou en augmentant les tarifs des abonnements YouTube Premium de 2 $ et de YouTube Music de 1 $. Des changements uniquement applicables aux États-Unis pour l’instant, mais qu’on ne devrait pas tarder à subir sur le Vieux Continent.

YouTube Shorts a désormais une avance conséquente sur son concurrent chinois, mais la guerre n’est pas gagnée pour autant. TikTok vous laisse désormais publier des messages textuels, à la manière du Twitter/X d’Elon Musk.

Source : CNBC