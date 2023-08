YouTube : l’un des meilleurs sites pour télécharger des musiques et vidéos vient de disparaître

youtube-dl est l’un des outils web les plus populaires pour télécharger des chansons et des vidéos depuis YouTube. Malheureusement pour ces utilisateurs, ce dernier est désormais hors-ligne. Après une longue bataille judiciaire, les ayants droit ont en effet obtenu la mise à pied du site.

Depuis l’avènement de YouTube et le virage entrepris par la firme vers le streaming musical, les outils en ligne pour télécharger des contenus sur la plateforme sont légion. Certains sont même devenus iconiques auprès des internautes, à l’instar de youtube-to-mp3, ou encore youtube-dl. Forcément, une telle popularité a attisé la curiosité des ayants droit, généralement peu enclins à laisser les utilisateurs télécharger de la musique gratuitement.

Sans surprise, c’est précisément ce qui est arrivé à youtube-dl. En 2020, la Recording Industry Association of America (RIAA), association américaine d’ayants droit, a expressément demandé à Github, sur lequel l’outil était partagé, de retirer ce dernier de son catalogue. Après s’être exécutée, la plateforme a finalement changé d’avis et a remis youtube-dl en ligne, forçant la RIAA à se rapprocher de la justice.

youtube-dl n’est plus, mais la guerre n’est pas finie

Sony, Warner et Universal ont alors décidé d’attaquer directement Ubserspace, compagnie allemande qui gère l’hébergement de youtube-dl, arguant que celle-ci est responsable du piratage de milliers de contenus copyrightés. L’entreprise a bien tenté de se défendre en disant que son outil servait également à télécharger légalement d’autres contenus, mais cela n’a pas convaincu la justice, qui a exigé le retrait de youtube-dl.

« L’utilisateur doit reconnaître que le contenu de YouTube, contrairement au contenu médiatique d’autres sites web, ne peut pas être téléchargé par un simple clic droit et doit être conscient que cela est possible grâce à la technologie de YouTube et que youtube-dl “passe outre” cette protection. Il faut donc supposer que l’utilisateur moyen agit de mauvaise foi », a estimé le tribunal de Hambourg.

De son côté, Jonas Pasche, PDG d’Uberspace, dénonce « une journée honteuse pour la liberté d’expression », qui « ouvre la voie à une censure privatisée ».