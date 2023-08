Google Drive vous permet de signer électroniquement vos documents, plus besoin de les imprimer

Une fonctionnalité simple mais toujours absente débarque enfin sur Google Drive et Google Docs : la signature électronique. Plus besoin d'imprimer, signer, scanner et renvoyer ses documents officiels.

Assez basique à ses débuts, la suite Google Drive s'est enrichie au fil des années pour devenir très complète. La partie bureautique notamment, avec les fameux Google Docs, Sheets et Slides entre autres, a su se développer pour devenir partie intégrante du paysage des services en ligne. Mais malgré toutes les nouvelles fonctionnalités comme la modification des PDF sur Android, il en manquait une pourtant évidente : signer ses documents électroniquement. C'est désormais corrigé.

Avant aujourd'hui, si vous deviez signer un document officiel rédigé avec Docs, cela voulait dire l'imprimer, le signer, le scanner et le renvoyer. Il y a bien l'astuce d'insérer une image de sa signature, mais certaines entreprises ou entités n'acceptent pas le procédé. Google en fini avec tout ça en proposant la signature électronique dans Google Drive et Google Docs. La fonction est disponible en bêta ouverte pour les abonnés Google Workspace individuels, et après inscription si vous dépendez d'une équipe ou d'une société.

Google permet la signature électronique des documents Drive et Google Docs

La signature électronique prend la forme d'un nouveau champ nommé eSignature. Plusieurs possibilités existent pour signer : à la main, avec ses initiales ou avec son nom. Il est également possible d'ajouter automatiquement la date du jour de la signature. Google ne s'arrête pas là puisque vous pouvez demander une signature, suivre celles qui sont en attente ou encore trier rapidement vos documents pour n'afficher que ceux qui sont signés.

Des ajouts sont déjà prévus, parmi lesquelles la possibilité de faire une demande à quelqu'un qui n'a pas d'adresse Gmail et signer un PDF stocké dans Google Drive. L'eSignature est déployée progressivement chez les utilisateurs payants. Il est donc possible que vous ne la voyiez pas tout de suite. Google ne dit pas si elle sera étendue à tous les utilisateurs de Google Drive, mais on peut supposer qu'elle restera réservée aux abonnés Google Workspace.