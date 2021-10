YouTube va bientôt afficher les moments les plus intéressants d’une vidéo

YouTube teste actuellement une fonctionnalité qui permet de visualiser directement les parties les plus intéressantes d’une vidéo. Concrètement, la plateforme affiche un graphique à la place de la barre de progression, dont les points les plus hauts représentent les moments les plus visionnés par les utilisateurs. On ne sait pas encore quand elle sera déployée pour le grand public.

YouTube est constamment en recherche d’innovations pour améliorer sa plateforme. La plus récente mise à jour facilite en outre la transition entre le web et l’application mobile lorsque l’on regarde une vidéo. C’est d’ailleurs là le mot-clé pour chaque nouveauté du service. Face à des concurrents comme TikTok, qui permettent de visionner des contenus d’un simple swipe, YouTube se doit de faire preuve inventivité pour rester dans la course.

C’est donc tout naturellement que la plateforme teste plusieurs nouvelles fonctionnalités. Après la détection automatique des produits dans une vidéo, place à l’affichage des moments les plus intéressants. À une époque où les utilisateurs écoutent leurs podcasts en accéléré et où les placements de produits inondent les contenus, il arrive régulièrement de passer plusieurs minutes de la vidéo pour arriver au cœur du sujet.

Passez rapidement au moment le plus intéressant d’une vidéo YouTube

Concrètement, la fonctionnalité prend la forme d’un graphique qui vient remplacer la traditionnelle barre de progression. Plus le graphique est élevé, plus les utilisateurs se sont arrêtés sur cette partie de la vidéo et l’ont visionné plusieurs fois. En d’autres termes, cela signifie potentiellement qu’il s’agit d’un moment intéressant. À l’heure actuelle, la fonctionnalité est disponible sur un petit nombre de PC et smartphones.

On ne sait pas encore quand cette dernière sera déployée dans sa version finale. Cela peut aussi bien prendre quelques semaines que plusieurs mois. En effet, la possibilité de télécharger des vidéos rapidement n’a pas traîné à apparaître, tandis que le sous-titrage automatique ne semble pas encore prêt à arriver sur la plateforme. Et vous, voyez-vous une utilité à cette fonctionnalité ? Dites-le nous en commentaires !