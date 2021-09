YouTube : vous pouvez désormais télécharger des vidéos sur votre ordinateur

Télécharger des vidéos à partir de YouTube a toujours été assez facile, mais il fallait pour cela utiliser des logiciels ou sites tiers. Aujourd’hui, Google propose enfin de télécharger des vidéos de YouTube directement depuis le site officiel, mais tous n’auront pas accès à cette fonctionnalité.

Si vous êtes abonnés à Youtube Premium, bonne nouvelle. Vous n’aurez plus à passer par un site Internet tiers pour télécharger une vidéo à regarder hors-ligne. Google permet désormais de télécharger des vidéos directement depuis YouTube sur votre ordinateur. Cette fonctionnalité était déjà disponible depuis un moment sur l’application pour smartphone, mais il était jusqu’à présent impossible de le faire directement depuis le site web sur un ordinateur.

YouTube précise que cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec les dernières versions des navigateurs Edge, Chrome et Opéra. De plus, il s’agit pour l’instant d’un test qui n’est disponible que dans certains pays, et vous ne pourrez essayer la fonctionnalité que jusqu’au 19 octobre prochain.

Comment activer la fonctionnalité de téléchargement sur PC ?

Pour pouvoir télécharger des vidéos depuis YouTube, il faudra d’abord vous assurer de disposer d’un abonnement à YouTube Premium. Google a d’ailleurs fièrement annoncé au début du mois avoir dépassé la barre des 50 millions d’abonnés à Youtube Premium et Youtube Music. Vous devrez ensuite vous rendre sur la page regroupant les fonctionnalités expérimentales et cliquer sur « Essayer » dans la section « Téléchargez des vidéos depuis votre navigateur ».

Il est également important de noter qu’il ne vous sera pas possible de télécharger des vidéos en 4K ou en 8K, puisque vous n’aurez le choix qu’entre la 144p, la 480p, la 720p ou la 1080p. Il faudra vous rendre dans les options pour modifier la qualité des vidéos que vous souhaitez télécharger.

YouTube précise également que « les téléchargements restent disponibles tant que votre appareil se connecte à Internet au moins une fois tous les 30 jours ». On aurait peut-être aimé une option qui permet de les faire disparaître une fois les vidéos vues ou après 30 jours, pour ne pas avoir à les supprimer manuellement. Heureusement, YouTube propose un bouton dans « Paramètres de téléchargements » pour supprimer tous les téléchargements d’un seul clic.

Après le 19 octobre, on imagine que Google pourrait proposer la fonctionnalité dans plus de pays, mais Google pourrait continuer à obliger ses utilisateurs à s’abonner à YouTube Premium pour pouvoir l’utiliser.

Source : YouTube