YouTube vous permet de continuer à regarder une vidéo sur le Web après l’avoir commencée sur votre smartphone

YouTube se dote d'une nouvelle fonctionnalité sur sa version Web. En effet, il est désormais plus facile de poursuivre sur la version Bureau la lecture d'une vidéo débutée sur votre smartphone. De quoi fluidifier le passage d'un support à l'autre.

Nous sommes nombreux à regarder nos chaînes YouTube préférées sur notre smartphone, que ce soit dans les transports en commun en rentrant du boulot, dans la voiture, en pause au travail, etc. Et sauf si vous êtes un adepte des contenus courts, il n'est pas rare de ne pas avoir eu le temps de terminer sa vidéo. Et ce serait dommage de ne pas terminer cette vidéo passionnante sur le Pixel 6 sur la chaîne de Phonandroid.

Généralement, une fois rentré à la maison, vous allumez votre PC ou votre Mac direction YouTube pour poursuivre la lecture. Il n'y a pas 36 solutions pour procéder, il faut faire un tour dans l'historique pour reprendre la vidéo là où vous l'avez laissé. Mais ça, c'était avant. En effet, YouTube a décidé de simplifier l'opération grâce à l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité.

La version Web de YouTube permet maintenant de poursuivre facilement la lecture d'une vidéo débutée sur votre smartphone. Si vous quittez l'application avec une vidéo en cours, un mini-lecteur vidéo apparaîtra dans le coin inférieur droit à l'ouverture de la version Web de YouTube. Vous y verrez le titre de la vidéo avec la mention “Continuez à regarder”.

Commencez sur Android, terminez votre vidéo sur la version Web de YouTube

Cette toute nouvelle fonctionnalité a été repérée en début de semaine par nos confrères du site 9To5Google et il semble que Google ait d'ores et déjà commencé à la déployer auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs. Bien entendu, la seule condition pour profiter de cette fonctionnalité est d'être connecté sur le même compte sur l'ensemble de vos appareils, ou à minima sur votre PC et votre smartphone.

Attention toutefois, l'inverse n'est pas valable. En d'autres termes, cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous démarrez une vidéo sur la version Desk et que vous souhaitez la poursuivre sur l'appli Android ou iOS. Dans ce cas-là, il faudra impérativement passer par votre bibliothèque, puis l'historique de visionnage. Pour rappel, YouTube s'est doté récemment de plusieurs fonctionnalités inédites, comme la possibilité de télécharger des vidéos sur votre ordinateur, ou encore un chapitrage des vidéos remanié.

