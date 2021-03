YouTube teste la détection automatique de produits dans des vidéos

Google travaille sur un nouvel algorithme qui permettra à YouTube de reconnaître les produits présents dans une vidéo. Une fois détectés, ces derniers seront ensuite affichés dans une bannière au-dessus des recommandations, avec un lien vers d’autres vidéos pour plus d’informations. Cette fonctionnalité permettra notamment à la plateforme de concurrencer Instagram et son option Shopping.

Cela fait maintenant quelques années que le placement de produit s’est démocratisé sur YouTube. Après quelques contestations à ses débuts, il s’est finalement imposé comme une source de revenus fiable pour les créateurs de contenus. Les utilisateurs, quant à eux, se sont habitués à voir apparaître des sponsors dans leurs vidéos. C’est donc tout naturellement que Google souhaite aller plus loin, en permettant à ces derniers de découvrir plus amplement les objets se trouvant dans les vidéos.

La firme travaille en effet sur un algorithme capable de détecter automatiquement les produits présentés dans une vidéo. Elle présente la chose comme ceci : « Nous testons actuellement une nouvelle fonctionnalité qui affiche les produits détectés dans les vidéos, ainsi que des produits similaires. La fonctionnalité apparaîtra entre les vidéos recommandées, pour les utilisateurs scrollant sous le lecteur. L’objectif est d’aider les personnes à visionner d’autres vidéos et informations à propos de ces produits sur YouTube ».

Retrouvez facilement les produits présents dans une vidéo YouTube

Depuis le 22 mars, cette fonctionnalité est déployée en bêta auprès des utilisateurs américains. Sous le lecteur, ces derniers voient donc apparaître une fenêtre affichant des produits vus dans la vidéo, accompagnés de propositions similaires. Il est possible d’interagir avec ces derniers en cliquant sur des liens menant vers plus d’informations, à savoir d’autres vidéos incluant le produit en question. Bien sûr, l’idée est de garder l’utilisateur sur YouTube le plus longtemps possible.

Il reste encore à vérifier si la fonctionnalité permettra d’accéder directement à la page de vente du produit. Mais, si c’est le cas, elle se placera en concurrent direct des autres plateformes avec des options similaires. On peut notamment citer Instagram, et sa fonction « Shopping ». Depuis quelque temps, YouTube cherche à devenir une véritable alternative aux autres réseaux sociaux. La plateforme a repris le concept de TikTok avec Shorts, et propose désormais ses propres clips comme Twitch.

Source : YouTube