Xiaomi Watch S3 : Leclerc propose la montre connectée à un prix très abordable

Une montre connectée de la marque Xiaomi est proposée en promotion sur le site e-commerce Leclerc. En ce moment, la Xiaomi Watch S3 bénéficie d'une réduction non négligeable qui est réservée aux porteurs de la carte de fidélité.

Avant l'arrivée prochaine de la nouvelle Watch S4, la Xiaomi Watch S3 fait l'objet d'une offre promotionnelle chez Leclerc. Jusqu'au 31 mars 2025 et dans la limite des stocks disponibles, la montre connectée de la marque chinoise proposée dans un coloris noir est à 95,99 euros au lieu de 122,99 euros. À titre d'information, la réduction de près de 30 euros est réservée aux titulaires de la carte de fidélité de l'enseigne française.

Commercialisée par Xiaomi à la fin du mois de février 2024, la Watch S3 dispose d'un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 326 pixels par pouce. Alimentée par une batterie de 486 mAh, la montre connectée de Xiaomi qui est compatible avec les appareils iOS et Android affiche une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 jours suivant son utilisation. On peut également trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.2, une étanchéité 5 ATM ou bien encore un espace de stockage de 2 Go.

Concernant les divers capteurs intégrés, le cardiofréquencemètre avec SpO2, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole électronique, le baromètre, l'effet hall, la luminosité et le système GNSS sont notamment de la partie. Plus d'informations à retrouver sur notre article dédié au test de la Xiaomi Watch S3.