La Xiaomi Watch S4 apparaît chez un revendeur avant son annonce, voici toutes ses caractéristiques et son prix

La nouvelle montre connectée de Xiaomi se dévoile avant son annonce officielle. Une boutique européenne a listé la Watch S4, et vient de révéler son prix et ses caractéristiques.

Les fuites et révélations en avant-première sont courantes avant la sortie d’un nouvel appareil. Cette fois, c’est la Xiaomi Watch S4 qui fait parler d’elle. Alors que son lancement mondial est attendu lors du MWC 2025, un revendeur croate a déjà publié sa fiche produit, confirmant plusieurs détails sur la montre et son prix en Europe.

D’après cette fiche, la Watch S4 sera vendue 179 €, bien que d’autres sources mentionnent un tarif de 159 €. Pour comparaison, la Watch S3 avait été lancée à 149 €. Xiaomi semble donc légèrement revoir ses prix à la hausse, mais cela pourrait se justifier par des améliorations notables. Parmi elles, l’écran de la S4 offrirait une luminosité de 2 200 nits, bien supérieure à celle de la génération précédente. La montre bénéficie aussi d’une connectivité Bluetooth 5.3, garantissant une connexion plus stable avec les smartphones.

La Xiaomi Watch S4 affiche un écran plus lumineux et une connectivité améliorée

Si la Watch S3 misait avant tout sur la personnalisation avec des lunettes et bracelets interchangeables, la Watch S4 semble adopter une approche plus classique. Aucune information ne confirme pour l’instant si ces accessoires seront toujours de la partie. En revanche, Xiaomi apporte des améliorations techniques pour rivaliser avec les autres montres connectées du marché. La S4 devrait conserver une grande autonomie, un point fort déjà apprécié sur la Watch S3, qui offrait jusqu’à 15 jours d’utilisation grâce à sa batterie optimisée et à HyperOS.

La Watch S3 avait aussi quelques limitations, comme l’absence de paiement sans contact et de Wi-Fi. Pour l’instant, il est encore incertain que la Watch S4 corrigera ces lacunes. En revanche, l’augmentation de la luminosité et la mise à jour du Bluetooth suggèrent un meilleur confort au quotidien, notamment pour les appels et la synchronisation des notifications.

Avec cette fuite, Xiaomi pourrait bientôt officialiser la Watch S4 pour l’Europe. Son lancement devrait avoir lieu dans les prochains jours, probablement durant le MWC 2025, du 3 au 6 mars. La marque cherche à s’imposer sur le marché des montres connectées en offrant des modèles performants et accessibles. Si la S4 conserve l’endurance et la robustesse de la S3 tout en apportant des améliorations d’affichage et de connectivité, elle pourrait séduire un large public.

source : chipoteka