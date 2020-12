Samsung développerait un capteur photo de 600 mégapixels pour smartphone

Samsung développerait actuellement un capteur photo de 600 mégapixels pour smartphone, avance un informateur réputé. Attendu dans les années à venir, cet immense module photo permettrait d’améliorer l’enregistrement de vidéos en 4K et en 8K. Soucieux de concurrencer Apple et Huawei sur le terrain de la photographie et de l’enregistrement vidéo, Samsung s’est lancé une véritable course aux mégapixels.

En 2019, Samsung a dévoilé un capteur photo de 108 mégapixels. Conçu en association avec Xiaomi, ce module photo a été intégré aux Galaxy S20 et Galaxy Note 20. Une version améliorée de ce capteur photo devrait se retrouver sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, attendus en janvier ou février 2021.

Sans grande surprise, le géant sud-coréen veut aller encore plus loin. Il y a quelques mois, Samsung a ainsi terminé la production d’un capteur 150 mégapixels doté de la technologie Nonacell à destination des smartphone sous Snapdragon 888 de Qualcomm. Le module devrait débarquer sur le marché dès l’année prochaine. En parallèle, le fabricant développe aussi un capteur de 250 mégapixels.

Un capteur 600 mégapixels qui prend 12% de la face arrière des smartphones

Ce n’est pas tout. D’après les informations collectées par Ice Universe, célèbre informateur du monde du smartphone, le leader mondial de la téléphonie mobile travaille aussi sur un capteur photo de 600 mégapixels. « Samsung est réellement en train de produire des capteurs de 600 mégapixels » affirme Ice Universe. Il accompagne son tweet d’un document apparement conçu par Samsung Isocell, la division dédiée aux capteurs photo.

On y apprend que le développement du capteur de 600 mégapixels permettra d’améliorer le rendu du zoom vidéo en 4K et en 8K. Selon Ice Universe, le capteur mesure 1 / 0,57 pouces et prendra 12% de la surface arrière d’un smartphone. « Isocell va évoluer afin de résoudre le problème du bloc caméra proéminent » précise le schéma. Concrètement, cette technologie en développement permet d’améliorer le rendu des images (notamment en basse luminosité) tout en limitant l’espace réservé au bloc photo, devenu de plus en plus imposant sur nos smartphones.

Samsung avait déjà évoqué officiellement l’arrivée d’un capteur photo de 600 mégapixels en avril dernier. Á l’époque, le fabricant destinait plutôt le module aux véhicules autonomes, drones et autres objets connectés. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.