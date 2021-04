Galaxy S22 Ultra : voici à quoi son énorme capteur photo Olympus 200 MP pourrait ressembler

Le Galaxy S22 Ultra devrait bénéficier d'un capteur photo encore plus performant que le capteur 108 MP du Galaxy S21 Ultra. En fait ce capteur pourrait être un capteur 200 MP conçu en partenariat avec la célèbre marque d'appareils photo Olympus. Avec une telle définition, le capteur photo promet d'être physiquement énorme cette année – nos confrères de Let's Go Digital ont ainsi imaginé à quoi le nouvel ensemble de capteurs ressemblera, en prenant acte de la taille du capteur principal en hausse tout en se basant sur le design des S21 actuels.

C'est encore une rumeur, mais il semble que Samsung est sur le point d'annoncer un partenariat avec la marque d'appareils photo Olympus. Si cela se confirme, Samsung s'inspirerait de la méthode employée avec succès par Huawei pour devenir leader du marché sur la photo : s'appuyer sur l'expertise et la notoriété d'une marque bien installée dans les esprits (en l'occurence la légendaire marque Leica) pour affirmer l'excellence de ses produits dans la photo mobile. Olympus était dans une mauvaise passe ces dernières années sur fond de forte baisse de ses ventes d'appareils photo numériques professionnels. Le 4 janvier 2021, Olympus a séparé ses activités d'imagerie avant de les vendre à OM Digital Solutions, une filiale de Japan Industrial Partners Inc. (JIP).

Or, il semble que la marque soit désormais prête à diversifier ses activités en s'associant à une grande marque de smartphones. A en croire les dernières indiscrétions Samsung aurait l'ambition d'exploiter ce partenariat dès cette année. Le Galaxy Z Fold 3 dont la sortie est attendue cet été devrait ainsi être le premier smartphone à embarquer un capteur photo Olympus. Mais il ne serait pas le seul. Le Galaxy S22 Ultra pourrait lui aussi embarquer un capteur photo Olympus de 200 MP, soit le double de la définition des meilleurs capteurs actuels. Forcément avec une telle définition ce capteur devrait être significativement plus grand que ses prédécesseurs.

Galaxy S22 Ultra : ce concept fait le premier portrait-robot de son ensemble de capteurs photo

Le designer du site Let's Go Digital Techizo Concept a créé une série de rendus qui imaginent le nouvel ensemble de capteurs dans un module dont le design semble directement inspiré de celui de la génération S21. A cause de sa taille, ce nouveau capteur 200 MP pourrait prendre plus de la moitié de l'espace pris par l'ensemble de capteurs photo dans ce module. Le designer imagine donc un nombre réduits de capteurs additionnels. On peut voir une autre lentille dans un cercle plus petit, avec en miroir un autre cercle qui comprend le flash et l'autofocus (et peut-être un capteur ToF ?). Bien sûr, on le souligne, il s'agit pour l'heure d'un concept – le design du produit final peut significativement diverger de ces rendus.

Outre cet énorme capteur photo nos confrères de Let's Go Digital pensent que le S-Pen sera cette année encore de la partie, confirmant un certain désengagement de Samsung sur la gamme Note. Reste à savoir réellement comment se matérialisera l'expertise de Olympus dans le smartphone. Avec le partenariat entre Huawei et Leica, par exemple, ou encore celui de Nokia et de Sony avec Carl Zeiss, il est difficile de dire qui est à l'origine de quoi. Par exemple, il est difficile de dire que la technologie des capteurs RYYB des smartphones Huawei comme le P30 Pro qui leur permet de capter une quantité impressionnante de lumière vient vraiment des équipes de Leica ou des ingénieurs Huawei. Dans certains cas ce type de partenariat peut ne porter que sur une partie du matériel, des optimisations logicielles comme la colorimétrie et le traitement de l'image, voire simplement sur l'utilisation du nom de marque.

Sans que l'info ne soit généralement divulguée au consommateur. On note par ailleurs qu'il y a quelque temps le nom de code Olympus a fait surface en lien avec une puce Exynos – sans que l'on sache si ces deux infos sont vraiment liées entre elles. On devrait à l'évidence en savoir davantage lorsque les deux firmes auront officialisé leur partenariat. Fondé en 1919 au Japon (le nom actuel n'existe qu'à partir de 1921) Olympus s'est imposé comme un acteur historique de la photographie et a maintenu son leadership jusqu'au début du passage au numérique. Olympus a alors fait partie des pionniers en matière d'appareils photo numériques reflex. C'est Olympus, qui, avec Panasonic, sont à l'origine du format de capteurs 4/3 puis Micro FourThirdds – plus petit que les capteurs DLSR.

Le format est apprécié des photographes professionnels car ces appareils disposent d'optiques plus légères sans trop d'impact sur la qualité. Aujourd'hui, néanmoins, les activités photo d'Olympus sont largement minoritaires (moins de 15% du chiffre d'affaires), le groupe réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires grâce au secteur médical. Avec ce partenariat, Olympus pourrait tenter de faire progresser son coeur d'activité historique en profitant du dynamisme du marché des smartphones, qui est paradoxalement à l'origine de ses difficultés.

