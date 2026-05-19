Xiaomi TV A 32″ 2025 : Cette excellent TV connectée passe à moins de 100 €, c’est une affaire !

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez trouver de nombreuses offres particulièrement intéressantes. C’est le cas de la TV connectée Xiaomi TV A 32 de 2025. Grâce à une double promotion, elle voit son prix chuter à moins de 100 euros. Un prix tout juste croyable !

Découvrir l'offre chez AliExpress dès maintenant

En ce moment et jusqu’au 22 mai 2026, vous avez la possibilité d’utiliser des codes promos cumulables avec les offres déjà en cours sur AliExpress. C’est l’occasion de bénéficier de prix sacrifiés sur tout le site. Voici la liste des codes exclusifs pour les lecteurs de Phonandroid :

2 € de remise dès 18€ d'achat : PHDFR02

5 € de remise dès 39€ d'achat : PHDFR05

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Parmi toutes les offres, nous avons sélectionné pour vous la télévision connectée Xiaomi TV A 32″ 2025. Ce modèle se démarque par un tarif particulièrement attractif. En effet, cette TV est normalement disponible au prix de vente conseillé de 169,99 euros, ce qui est déjà un excellent prix. Mais en cumulant la promotion avec le code promo PHDFR11, vous pouvez vous offrir la Xiaomi TV A 32″ à seulement 98,33 euros. C’est un prix mini pour un téléviseur moderne qui offre de belles caractéristiques. En plus, la livraison est gratuite

Xiaomi TV A 32 2025 : design et performances à prix sacrifié

Vous avez moins de 100 euros de budget pour vous offrir un nouveau téléviseur ? La Xiaomi TV A 32″ 2025 est le choix évident du moment. En effet, ce modèle est doté d’une dalle HD sans bordure du plus bel effet qui s’intègre facilement dans n’importe quelle décoration intérieure. Et grâce à la technologie DTS Virtual X, vous n’avez pas seulement une belle image mais aussi un son puissant et immersif.

En ce qui concerne ses performances, la Xiaomi TV A 32″ 2025 tourne avec un processeur puissant pour une utilisation fluide et agréable. Et avec son espace de stockage de 8 Go, vous pouvez télécharger vos applications et jeux préférés. Le système d’exploitation intégré est l’excellent Google TV. Très ergonomique et complet, cet OS vous donne accès à tout le divertissement moderne, y compris les applications de streaming comme Netflix, Prime Video et YouTube. En plus, grâce au système Chromecast intégré, vous pouvez diffuser facilement vos contenus depuis votre smartphone ou votre tablette.

Dernier point fort de ce modèle, il dispose d’une télécommande Bluetooth bien pensée qui permet notamment d’utiliser Google Assistant pour contrôler votre téléviseur à la voix.