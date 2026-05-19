Xiaomi TV A 32″ 2025 : Cette excellent TV connectée passe à moins de 100 €, c’est une affaire !

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez trouver de nombreuses offres particulièrement intéressantes. C’est le cas de la TV connectée Xiaomi TV A 32 de 2025. Grâce à une double promotion, elle voit son prix chuter à moins de 100 euros. Un prix tout juste croyable !

Xiaomi TV A

En ce moment et jusqu’au 22 mai 2026, vous avez la possibilité d’utiliser des codes promos cumulables avec les offres déjà en cours sur AliExpress. C’est l’occasion de bénéficier de prix sacrifiés sur tout le site. Voici la liste des codes exclusifs pour les lecteurs de Phonandroid :

  • 2 € de remise dès 18€ d'achat : PHDFR02
  • 5 € de remise dès 39€ d'achat : PHDFR05
  • 11 € de remise dès 79€ d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139€ d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239€ d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359€ d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479€ d'achat : PHDFR60

Parmi toutes les offres, nous avons sélectionné pour vous la télévision connectée Xiaomi TV A 32″ 2025. Ce modèle se démarque par un tarif particulièrement attractif. En effet, cette TV est normalement disponible au prix de vente conseillé de 169,99 euros, ce qui est déjà un excellent prix. Mais en cumulant la promotion avec le code promo PHDFR11, vous pouvez vous offrir la Xiaomi TV A 32″ à seulement 98,33 euros. C’est un prix mini pour un téléviseur moderne qui offre de belles caractéristiques. En plus, la livraison est gratuite

Xiaomi TV A 32 2025 : design et performances à prix sacrifié

Vous avez moins de 100 euros de budget pour vous offrir un nouveau téléviseur ? La Xiaomi TV A 32″ 2025 est le choix évident du moment. En effet, ce modèle est doté d’une dalle HD sans bordure du plus bel effet qui s’intègre facilement dans n’importe quelle décoration intérieure. Et grâce à la technologie DTS Virtual X, vous n’avez pas seulement une belle image mais aussi un son puissant et immersif.

En ce qui concerne ses performances, la Xiaomi TV A 32″ 2025 tourne avec un processeur puissant pour une utilisation fluide et agréable. Et avec son espace de stockage de 8 Go, vous pouvez télécharger vos applications et jeux préférés. Le système d’exploitation intégré est l’excellent Google TV. Très ergonomique et complet, cet OS vous donne accès à tout le divertissement moderne, y compris les applications de streaming comme Netflix, Prime Video et YouTube. En plus, grâce au système Chromecast intégré, vous pouvez diffuser facilement vos contenus depuis votre smartphone ou votre tablette.

Dernier point fort de ce modèle, il dispose d’une télécommande Bluetooth bien pensée qui permet notamment d’utiliser Google Assistant pour contrôler votre téléviseur à la voix.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

-53 % sur le Redmi Note 15 Pro 5G : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment s’affiche à 191 €

Le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement sous la barre des 200 € grâce à une réduction de plus de 50%. Le smartphone passe à seulement 191 € au…

Poco Pad M1 : la tablette de Xiaomi passe à 158 € en cumulant ces 2 offres, c’est un prix sacrifié !

Normalement en vente à 301 €, la Poco Pad M1 chute à 158 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR20. Mais attention, les stocks fondent à…

Alléluia, Samsung va enfin augmenter la capacité de la batterie pour son Galaxy S27 Ultra

Le Galaxy S27 Ultra serait équipé d’une batterie à plus forte capacité, une première sur ce modèle depuis des années. Samsung parviendrait tout de même à réduire le poids du…

Honor se moque du Trump Mobile, “un téléphone chinois” loin d’être premium

Vidéo promotionnelle générée par IA, design et fiche technique de smartphone d’entrée de gamme pour un prix élevé, et maintenant moqueries de Honor, le T1 Phone de Trump Mobile est…

Gmail, Drive, Meet, Agenda : découvrez les nouvelles icônes des applications Google

Google commence à déployer les nouvelles icônes de bon nombre de ses applications, parmi lesquelles Gmail, Drive, Meet, Agenda, Notes Keep, Docs ou encore Sheets. On vous montre à quoi…

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction, mais ça ne va pas durer

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Le prix du PlayStation Plus augmente, voici les nouveaux tarifs

Sony annonce une hausse de prix pour son service PlayStation Plus. Après l’augmentation du tarif des PS5 et PS5 Pro, jouer dans l’écosystème PS devient très coûteux. Début avril, Sony…

Cette MG à zéro étoile aux crash-tests vient de prendre feu garée dans un parking

Une MG5 a pris feu dans la nuit, garée et inoccupée, sans faire de victime. Pour un modèle qui traîne déjà l’un des pires bilans sécurité du marché, l’incident est…

Google I/O 2026 : voici comment suivre en direct toutes les annonces de la conférence

Demain, mardi 19 mai 2026, se tiendra la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View consacré à ses dernières nouveautés. Pour ne rien manquer des annonces,…

Cette faille de Windows 11 ne devrait plus exister depuis 2020, pourtant elle est bien là

Un chercheur vient de publier une méthode pour infiltrer n’importe quel PC Windows 11, même entièrement mis à jour. La faille utilisée aurait dû disparaître il y a cinq ans….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.