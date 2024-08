Xiaomi se lance un pari fou pour le développement de sa voiture électrique ultra puissante

Xiaomi, le géant chinois, se lance un défi avec le développement intégral de la SU7 Ultra, une voiture électrique de 1 500 chevaux. Ce modèle promet des performances époustouflantes et sera jugé sur le célèbre circuit du Nürburgring.

Dévoilée il y a quelques semaines, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra, version (Ultra) sportive de la SU7, elle promet de repousser les limites de la performance automobile. Avec ses 1 500 chevaux, cette voiture électrique est déjà plus puissante que des modèles comme la Tesla Model 3 et la Porsche Taycan. Contrairement aux rumeurs, Xiaomi a décidé de développer entièrement cette version en interne, sans l'aide de partenaires externes comme Prodrive.

En juillet dernier, Xiaomi a présenté le prototype de la SU7 Ultra. Cette dernière a suscité de nombreuses spéculations quant à la participation de Prodrive, une entreprise britannique réputée pour ses compétences en ingénierie automobile. Cependant, le constructeur chinois a confirmé que sa conception, incluant les moteurs, le système de refroidissement des batteries et l'électronique de puissance, serait réalisée en interne. Un choix audacieux qui montre la confiance de la marque dans ses capacités propres.

Xiaomi a confiance en ses propres capacités pour développer la SU7 Ultra en interne

La Xiaomi SU7 Ultra est équipée de deux moteurs V8s et d'un moteur V6s, développant un total de 1 548 chevaux. Grâce à cette configuration, le véhicule peut atteindre les 100 km/h en seulement 1,97 seconde et sa vitesse maximale est de 350 km/h. La batterie Qilin CTP 3.0, développée par CATL, peut être rechargée en moins de 10 minutes et offre une capacité maximale de 150 kWh. Ces caractéristiques lui permettent de rivaliser avec les voitures les plus performantes du marché.

Le circuit du Nürburgring, en Allemagne, est l'un des circuits automobiles les plus difficiles et réputés au monde. Surnommé “l'Enfer Vert”, il est connu pour ses virages techniques, ses dénivelés et ses longues lignes droites. Tester et établir un record sur ce circuit est un véritable exploit, car il met à l'épreuve toutes les capacités d'une voiture.

Pour réussir ce défi, la Xiaomi SU7 Ultra pourra compter sur sa rigidité structurelle exceptionnelle. Celle-ci est assurée par une conception en acier ultra-résistant, avec une cage de sécurité spécifiée par la FIA soudée au châssis. Celui-ci lui garantit une grande agilité et une durabilité impressionnante sur piste. Elle sera soumise à des tests rigoureux sur ce circuit, où Xiaomi espère établir un nouveau record. La commercialisation en grande série de ce modèle est prévue pour 2025, avec un prix encore non communiqué mais attendu élevé.

