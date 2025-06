Xiaomi Scooter 5 : la trottinette électrique très endurante est bradée grâce à ce code promo

Profitez des soldes d'été pour vous offrir une trottinette électrique ! Pendant quelques heures seulement, la Xiaomi Scooter 5 avec 60 km d'autonomie est bradée grâce à un code promotionnel.

En ce premier jour des soldes d'été 2025, une trottinette électrique de la marque Xiaomi fait l'objet d'une bonne affaire à saisir sur le site Rakuten. Depuis la boutique officielle Darty, la Xiaomi Scooter 5 proposée dans un coloris noir est à 355,99 euros au lieu de 385,99 euros.

La remise de 30 euros valable jusqu'à ce soir se fait grâce au coupon RAKUTEN30 qui doit être saisi manuellement, au cours de l'étape de la commande. À titre d'information, l'achat du produit chez Rakuten donne droit à un cashback de 22,86 euros qui est réservé aux membres du ClubR Rakuten. Ce cashback pourra être utilisé lors d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Sortie au début du mois de mars 2025, la Xiaomi Scooter 5 embarque un écran LED qui affiche diverses informations telles que la vitesse, le kilométrage, les modes d'utilisation et l'autonomie. À propos de l'autonomie, la trottinette peut être utilisée sur une distance maximale de 60 km après une charge complète estimée à 9 heures.

L'engin électrique embarque également une puissance de 700 W, une vitesse maximale de 25 km/h, une inclinaison de près de 18 % et une certification IPX5. Du côté des équipements, la trottinette Xiaomi est équipée de deux pneus de 25 cm chacun, de clignotants intégrés, d'amortisseurs à double ressort à l'avant, de deux feux avant et arrière automatiques, et d'un frein à tambour. Enfin, la Xiaomi Electric Scooter 5 mesure 1142 x 1275 mm et affiche un poids à vide de 20,1 kg.