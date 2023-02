Redmi Note 12 : les détails des modèles internationaux ont fuité, leur arrivée est imminente

Le Redmi Note 2, sorti en fin d’année 2022 dans l’Empire du Milieu, est attendu de pied ferme partout ailleurs dans le monde.

Grâce au leaker SnoopyTech, nous en savons plus concernant les spécifications des Redmi Note 12, une gamme de smartphones offrant une expérience complète pour un prix modique aux clients du monde entier. Son tableau nous apprend ainsi que les Redmi Note 12 Pro 5G et Pro+ 5G seront bel et bien vendus sur tous les continents, mais les Speed Edition et Discovery Edition se font remarquer par leur absence.

Redmi Note 12 Series: All Specs, Colors and Info for Global Markets pic.twitter.com/GRwH6tlKBK — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 27, 2023

L’une de ses références aura-t-elle droit à la recharge rapide 210 W ? Cela ne semble malheureusement pas être le cas. Les constructeurs chinois ont pour habitude de réserver cette technologie à leur marché intérieur. Voici la liste des modèles auxquels nous aurons droit.

Redmi Note 12 5G Snapdragon 4 Gen1, 6nm

Redmi Note 12, tournant avec un SoC Snapdragon indéterminé, mais gravé en 6 nm

Redmi Note 12 Pro 5G, MediaTek Dimensity 1080, 6nm

Redmi Note 12 Pro+ 5G, MediaTek Dimensity 1080, 6nm

Les 4 modèles de Redmi Note 12 partagent un design identique

Comme on peut le voir sur l’illustration publiée par SnoopyTech, rien ne permet de différencier les quatre modèles au niveau visuel. Leurs différences résident bel et bien dans leurs entrailles. En effet, les Redmi Note 12 se distinguent par la puce utilisée, le stockage disponible ou encore par les spécifications des différents modules photo ou la vitesse de charge.

Les Redmi Note 12 5G et Redmi Note 12 seront disponibles en Onyx Gray, Forest Green (Mint Green pour le modèle non 5G) et Ice Blue, avec 4 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Les Redmi Note 12 Pro+ 5G seront les smartphones les mieux dotés de la gamme, avec 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, mais surtout un capteur photo principal 200MP et la charge rapide à 120W (contre 67W pour le Redmi Note 12 Pro, et 33W pour les modèles « de base »). Ils seront proposés en Midnight Black, Polar White et Sky Blue. Aucune information n’a encore filtré concernant leur date de commercialisation en France, mais ils sont déjà disponibles en Inde, le deuxième plus gros marché de Redmi.