Xiaomi présente les Redmi Note 11T Pro et Pro+, les smartphones à moins de 250€ les plus puissants du marché

Après plusieurs semaines de spéculations autour de leurs caractéristiques techniques, Xiaomi a enfin levé le voile sur ses nouveaux Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+. Les smartphones proposent des performances dignes des appareils haut de gamme pour un prix tout doux.

En plus de ses écouteurs Redmi Buds 4 et 4 Pro et de son nouveau bracelet Xiaomi Band 7, le fabricant chinois a dévoilé une nouvelle génération de smartphones de milieu de gamme, les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+. Contrairement à leurs prédécesseurs qui avaient une fiche technique assez polyvalente, les nouveaux modèles misent tout sur les performances.

Comme l’avaient laissé entendre les fuites il y a quelques jours, les deux smartphones sont bien propulsés par un processeur MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5 nm. Xiaomi annonce que la puce atteint un score de 836 317 points sur le benchmark AnTuTu, ce qui fait des nouveaux smartphones les plus puissants de leur segment. En effet, le dernier classement AnTuTu des meilleurs smartphones Android de milieu de gamme montre que les nouveaux Redmi Note 11T Pro sont loin devant la concurrence en termes de performances. Le processeur est d’ailleurs épaulé par de la RAM LPDDR5, que l’on trouve habituellement sur des appareils haut de gamme, et refroidis par une grande chambre à vapeur de 2268 mm².

Quelles différences entre le Redmi Note 11T Pro et le Redmi Note 11T Pro+ ?

Les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ sont deux smartphones très similaires qui se différencient sur deux points : la taille de leur batterie et la recharge rapide. En effet, le Redmi Note 11T Pro utilise une grosse batterie de 5080 mAh et la recharge rapide 67 W, tandis que le Redmi Note 11T Pro+ se contente d’un accumulateur de 4400 mAh, mais voit sa puissance maximale de recharge augmenter à 120 W. On retrouve même la dernière puce Surge P1 pour optimiser la recharge, qui est déjà utilisée dans le Xiaomi 12 Pro.

Les deux smartphones sont équipés d’un écran LTPS LCD FHD+ de 6,6 pouces. Contrairement à la génération précédente, Xiaomi abandonne cette fois-ci la technologie OLED. En contrepartie, l’écran profite d’un taux de rafraichissement de 144 Hz, ce qui sera parfait pour les jeux vidéo. Au dos, les smartphones misent sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 64 MP GW1 de 1/1,72 pouce, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par une caméra de 16 MP.

On retrouve également des technologies comme le Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos, mais aussi une connectivité Bluetooth 5.3, NFC 3.0 et Wi-Fi 6. Enfin, les smartphones sont certifiés IP53 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et conservent la prise jack 3.5 mm tant appréciée par de nombreux utilisateurs.

Prix et disponibilité

Les Redmi Note 11T Pro et Pro+ sont disponibles en 3 configurations de stockage et 3 coloris : Midnight Black, Atomic Silver et Time Blue. Le Redmi Note 11T Pro est proposé à partir de 1699 yuans (238€) dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, puis 1899 yuans (266€) en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et enfin 2099 yuans (294€) pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Redmi Note 11T Pro+ est lui un peu plus cher, puisqu’il débute à partir de 1999 yuans (280€) pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, puis 2199 yuans (308€) pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone est également proposé dans une version spéciale à l’effigie du personnage animé Astro Boy avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage à 2399 yuans (336€).

Comme toujours, il faudra encore patienter plusieurs semaines avant d’espérer voir les deux smartphones arriver en France. Il faut s’attendre à ce que les tarifs soient revus à la hausse chez nous à cause des taxes, mais les smartphones devraient tout de même conserver un excellent rapport qualité prix. Pour rappel, le Redmi Note 11 Pro 5G avait été lancé à un tarif de 369,90 euros en France, tandis qu’il fallait compter 449€ pour le modèle Pro+ 5G. Les prix de la nouvelle génération devraient donc être assez similaire à leurs prédécesseurs, mais il faudra attendre encore un peu avant d'en savoir plus à ce sujet.