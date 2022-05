Redmi Note 11T Pro + : on sait déjà tout des caractéristiques techniques du smartphone

Xiaomi est sur le point de dévoiler trois nouveaux smartphones pour la série Redmi Note 11T, dont un nouveau Redmi Note 11T Pro+. La veille de son lancement officiel, on sait déjà tout de sa fiche technique.

Il y a quelques jours, Xiaomi a officiellement dévoilé de premières images de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Redmi Note 11T Pro+. Demain, mardi 24 mai 2022, le fabricant chinois lèvera le voile sur trois nouveaux appareils, le Redmi Note 11T, le Redmi Note 11T Pro ainsi que le Redmi Note 11T Pro+.

Xiaomi avait dévoilé certaines caractéristiques techniques du modèle le plus puissant, le Redmi Note 11T Pro+, mais de nouveaux détails ont été partagés. En plus d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 et d’une prise jack, on sait désormais que le smartphone va bénéficier d’une connectivité encore plus récente que le Xiaomi 12 Pro haut de gamme.

Le Redmi Note 11T Pro+ sera compatible avec la nouvelle norme Bluetooth 5.3.

Xiaomi a confirmé sur Weibo que le Redmi Note 11T Pro+ prendra en charge la norme Bluetooth 5.3. Le smartphone fait donc mieux que le Xiaomi 12 Pro haut de gamme, qui n’est lui compatible qu’avec la norme Bluetooth 5.2.

Le smartphone va également offrir une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 64 MP d’une taille de 1/1,72 pouce et des pixels individuels de 1,6 micron après pixel binning. Le Redmi Note 11T Pro+ est également passé à la mémoire RAM LPDDR5. On retrouve également une chambre à vapeur assez conséquente, puisqu’elle est 32 % plus grande que la génération précédente. Elle atteint 2268 mm² et utilise désormais du graphite sur 7 couches, ce qui devrait permettre au processeur de rester au frais.

Enfin, le Redmi Note 11T Pro+ devrait utiliser la même batterie de 4500 mAh que le Redmi Note 11 Pro+ 5G que Xiaomi avait dévoilé il y a quelques semaines en France. Elle serait aussi compatible avec la recharge rapide 120 W, la technologie la plus rapide du fabricant actuellement sur le marché. Trois coloris devraient être dévoilés lors de la présentation officielle demain : bleu, noir et gris.