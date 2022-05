Xiaomi lance les Redmi Buds 4 et 4 Pro pour faire trembler avec les AirPods Pro d’Apple

Xiaomi vient de présenter en Chine deux nouvelles paires d’écouteurs True Wireless, les Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro. Les nouveaux modèles sont tous les deux compatibles avec la technologie de réduction de bruit actif, et proposé à des prix très attractifs.

À l’occasion de sa grosse conférence du 24 mai 2022, Xiaomi a levé le voile sur de nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+, un bracelet connecté Xiaomi Band 7, mais également sur une toute nouvelle génération d’écouteurs Blueooth, les Redmi Buds 4 et Buds 4 Pro.

Ces derniers vont directement succéder aux Redmi Buds 3 et Buds 3 Pro, qui avaient été dévoilés en France l’été dernier pour le modèle le plus onéreux, et à la fin de l’année pour la version classique. La nouvelle génération se veut assez différente, puisqu’en plus de proposer un nouveau design, les deux paires sont désormais compatibles avec la technologie d’annulation de bruit active (ANC). Auparavant, seul le modèle Buds 3 Pro en avait profité.

Quelles caractéristiques techniques pour les Redmi Buds 4 et Buds 4 Pro ?

Tout d’abord, les Redmi Buds 4 proposent cette année le même design compact que les Redmi Buds 3 Pro de l’année dernière. Ces écouteurs intra-auriculaires offrent une réduction de bruit active supprimant 35 dB, comme c’est le cas de la plupart de leurs concurrents. Chaque oreillette comprend un diaphragme vibrant composite de 10 mm, qui devrait offrir un meilleur rendu sonore que la génération précédente. Leur avantage principal par rapport aux Redmi Buds 3 Pro est leur autonomie revue à la hausse, il faudra compter jusqu’à 6 heures sur une seule charge, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier.

De leur côté, les Redmi Buds 4 Pro sont destinés à faire mal aux AirPods Pro d’Apple. Les écouteurs ont droit à une réduction de bruit de 43 dB particulièrement efficace contre les bruits de vent et d’un double diaphragme de 10 mm et de 6 mm. Côté connectivité, les écouteurs misent sur la nouvelle norme Bluetooth 5.3, tandis que les Buds 4 se contentent du Bluetooth 5.2. Enfin, l’autonomie annoncée est de jusqu’à 9 heures sur une seule charge, et de jusqu’à 36 heures avec le boîtier. Les deux paires sont également certifiées IP54 pour la résistante à l’eau et à la poussière, et les Redmi Buds 4 Pro offrent un mode faible latence à seulement 59 ms.

Pour les tarifs, il faut compter 199 yuans (28 euros) pour les Redmi Buds 4 et 399 yuans (56 euros) pour les Redmi Buds 4 Pro. Les écouteurs sont donc plus chers que la génération précédente. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de les voir arriver en France.