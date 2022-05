Le Xiaomi 12S se dévoile en images avec un logo Leica avant son lancement cet été

Xiaomi va dévoiler plusieurs nouveaux smartphones haut de gamme d’ici quelques semaines, dont de nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro. Ceux-ci succèderont directement au Xiaomi 12 et 12 Pro du début d’année.

Alors que tous les yeux sont tournés vers le Xiaomi 12 Ultra, dont Xiaomi a confirmé le lancement au mois de juillet prochain, le smartphone haut de gamme devrait être accompagné par deux autres modèles un peu plus abordables, les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro. Comme c’est le cas chaque année, ces nouveaux modèles viendront apporter quelques améliorations aux Xiaomi 12 et 12 Pro lancés en France il y a quelques semaines.

Les nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro ne sont pas attendus avant cet été, mais une première photo volée du modèle classique vient d’être dévoilée sur le réseau social Weibo. On sait qu’il s’agit du Xiaomi 12S (L3S) (nom de code diting) grâce au numéro de modèle présent derrière l’appareil, 2206123SC. S’il s’agissait du Xiaomi 12S Pro (L3S) (nom de code unicorn), on aurait retrouvé le numéro de modèle 2206122SC.

La partie photo du Xiaomi 12S est signée Leica

Le dos du Xiaomi 12S nous dévoile une très bonne surprise : un logo Leica. Xiaomi avait annoncé avant-hier un nouveau partenariat avec l’entreprise allemande spécialisée en photo, mais nous pensions que seul le Xiaomi 12 Ultra allait en profiter. Grâce à la présence du logo aux côtés des capteurs photo, on sait désormais avec certitude que les Xiaomi 12S et 12S Pro ont également été conçus en étroite collaboration avec Leica. Ils devraient donc profiter du savoir-faire de l’entreprise sur la partie photo, dont notamment toute une panoplie de filtres.

Au niveau de la fiche technique, celle-ci devrait être assez similaire à la génération précédente. Cependant, comme c’est souvent le cas, on s’attend à ce que les nouveaux modèles Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro utilisent la nouvelle puce que Qualcomm a présentée il y a quelques jours, le Snapdragon 8+ Gen 1. Ce SoC devrait notamment permettre aux smartphones d’être un peu plus puissants que leurs prédécesseurs, mais surtout plus économes en énergie et moins sujets aux problèmes de chauffe que rencontrent la plupart des smartphones Android haut de gamme en 2022.