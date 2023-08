Xiaomi pourrait bientôt lancer Mios, un nouvel éditeur dans Google Photos, c’est le récap’ de la semaine

5000 compteurs Pinky déployés par Enedis, Google Photos bénéficie d’un nouvel éditeur, désinstallez les logiciels indésirables de Windows 11, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Xiaomi s’apprête à lancer son propre OS, un nouvel éditeur fait son apparition dans Google Photos. Le manque d’effectifs au sein de la Gigafactory de Berlin entraine une sévère baisse de la production de Model Y. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, Microsoft vous permettra bientôt de désinstaller les applications indésirables. Enfin, on vous dit tout de Pinky, le nouveau compteur électrique d’Enedis.

Windows 11 : vous pourrez bientôt vous débarrasser des applications préinstallées

Comme vous le savez, Windows 11 est livré avec de nombreux logiciels préinstallés, et certains d’entre eux vous sont sûrement inutiles. Bonne nouvelle, Microsoft s’apprête enfin à vous permettre de désinstaller les applications indésirables dont vous n’avez pas besoin, tels que Contact, Photos, Météo ou encore Actualités. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des applications que vous pourrez bientôt supprimer et les autres améliorations apportées par la Build 25931.

À quoi s’attendre avec les compteurs Pinky ?

Enedis est sur le point de déployer 5000 compteurs électriques Pinky, le cousin de Linky. Ces nouveaux compteurs ont pour but d’optimiser la consommation énergétiques des villes grâce à de nouveaux relevés toutes les 10 minutes qui permettront notamment à Enedis d’anticiper les pannes éventuelles en détectant les anomalies.

Xiaomi prépare son propre système d’exploitation

Si l’on en croit le leaker @That_Kartikey, Xiaomi se préparerait secrètement à lancer son propre système d’exploitation, baptisé Mios. Avant d’atterrir sur différents appareils, notamment nos smartphones, Mios devrait d’abord être déployé dans les voitures électriques connectées du fabricant chinois.

Un nouvel éditeur dans Google Photos

Les utilisateurs de Google Photos seront ravis de découvrir le nouvel éditeur disponible sur la version web du logiciel, dans le menu « modifier ». Il vous est désormais plus facile que jamais de retoucher vos clichés. Attention, certaines options ne sont accessibles qu’aux abonnés Google One.

La production des Model Y en baisse à Berlin

Alors que la Gigafactory de Berlin avait pour objectif de produire 5000 Model Y par semaine, nos confrères allemands de Business Insider révèlent que la production a énormément baissé en quelques mois seulement. En effet, seulement 4000 exemplaires seraient fabriqués par semaine. C’est le manque d’effectifs au sein de l’usine berlinoise qui expliquerait cette sévère baisse de production.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Watch 6 : de beaux et grands écrans Amoled mais un prix toujours en hausse

Samsung propose ici 4 modèles de montres, personnalisables tant au niveau des bracelets que des cadrans. On adore leurs grands et lumineux écrans Amoled, la qualité du suivi de la santé et du sport, et les fonctions de communication particulièrement bien développées. Malheureusement le prix de ces montres connectées est toujours en hausse. On regrette que l’autonomie soit toujours un peu juste et que certaines applications ne soient compatibles qu’avec un téléphone Galaxy.

