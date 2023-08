Google Photos a le droit à un tout nouvel éditeur, retoucher vos clichés devient un jeu d’enfant

La version web de Google Photos a le droit à une nouveauté bienvenue, puisqu’un nouvel éditeur fait son apparition dans le logiciel. Similaire à celui de l’application Android, il permet de modifier ses clichés très facilement.

Google Photos accueille un tout nouvel éditeur sur sa version web. Le menu « modifier » fait peau neuve, ajoutant de nombreux éléments pour retoucher vos clichés, à l’image de ce que fait déjà l’application sur Android.

En ouvrant une photo sur le site Google Photos, nous avons un menu contextuel en haut à droite, avec un bouton « modifier ». En cliquant dessus, on accède à la nouvelle interface. Simple, facile à prendre en main, elle propose plusieurs options pour retoucher votre cliché.

Google Photos accueille une interface web repensée

Ce menu modifier est divisé en plusieurs catégories. La première, suggestion, permet de corriger automatiquement la colorimétrie ou le contraste d’une photo. La deuxième permet de la recadrer. Le menu outil propose lui des modifications précises et automatiques sur certains aspects comme le ciel et un menu plus complet (Ajuster) donne la possibilité de tout retoucher. Attention toutefois, puisque certaines fonctionnalités sont bloquées derrière un paywall, seulement accessible aux abonnés Google One. Cette offre permet également d’étendre son espace de stockage à 100 Go.

A noter qu’à la première connexion sur le site web depuis la mise à jour, une fenêtre vous incitera à essayer ce menu. Si nous ne sommes pas non plus au niveau de retouche d’un Photoshop, cet outil se montre performant et surtout très simple à prendre en main. Une photo à la colorimétrie un peu hasardeuse ou mal cadrée peut ainsi être rapidement sauvée. Vous pouvez d’ores et déjà utiliser le nouvel éditeur sur la version web de Google Photos, puisque la mise à jour est disponible pour tous, qu’importe le pays.

Google Photos reste aujourd’hui l’une des meilleures solutions pour stocker et retrouver ses clichés en ligne. Le logiciel continue doucement mais sûrement d’évoluer afin de rester compétitif. La prochaine étape devrait être un redesign total de l’application Android.