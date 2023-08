Windows 11 : voici la liste complète des logiciels indésirables que vous pouvez maintenant désinstaller

Microsoft permettra bientôt aux utilisateurs de Windows 11 de désinstaller encore plus d'applications préinstallées une bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter d’un système d’exploitation épuré.

S’il vous est déjà arrivé d’acheter un ordinateur avec Windows, vous avez probablement remarqué que le système d’exploitation de Microsoft était livré avec un grand nombre de logiciels préinstallés, qui finissent souvent par devenir des applications indésirables que vous n’utilisez jamais.

Heureusement, il semble que Microsoft soit à l'écoute, puisqu'une nouvelle Insider Build révèle que nous pourrons bientôt désinstaller plus d'applications Windows 11. En effet, selon les détails d'un nouveau blog Windows, Windows 11 Insider Preview Build 25931 marquera le moment où les utilisateurs pourront enfin se débarrasser d'autres applications préinstallées telles que Photos ou encore Contacts.

Les logiciels préinstallés sur Windows 11 ne seront plus un fardeau

Après Cortana et l'application Appareil photo, Microsoft a décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de se débarrasser de deux autres applications intégrées, Contact et Photos. En outre, il est également possible de supprimer le client Bureau à distance, un composant considéré par certains comme un risque potentiel pour la sécurité.

En dehors de la possibilité de supprimer les applications préchargées, la Build 25931 apporte avec elle une série supplémentaire de changements et d'améliorations à Windows 11. On peut notamment citer l'ajout de champs supplémentaires dans l'Explorateur de fichiers à la possibilité de synchroniser la couleur de votre accent Windows avec vos appareils préférés, ou encore la possibilité de désactiver Windows Spotlight lors des prochaines mises à jour du système d'exploitation.

Il reste maintenant à voir quand Microsoft prévoit de déployer cette nouvelle mise à jour pour tous les utilisateurs. Quoi qu’il en soit, si vous voulez déjà essayer ces nouvelles fonctionnalités, vous devrez pour l’instant passer par la dernière version Canary de Windows 11, qui vient d’être mise à la disposition des Windows Insiders. Voici désormais la liste complète des applications que vous pouvez désinstaller :

Calculatrice

Calendrier

Caméra

Cartes

Contacts

Courrier

Cortana

Actualités

Xbox

Famille

Films & TV

Hub de commentaires

Horloge

Météo

Média Player

Microsoft 365

Microsoft Clipchamp

Microsoft To Do

Paint

Photos

Enregistreur

Snipping Tool

Bureau à distance

Astuces

Notepad

Quick Assist

Terminal

On rappelle que les applications préinstallées sur Windows 11 pèsent plus de 1,6 Go, mais heureusement, il existe des méthodes permettant de toutes les désinstaller.