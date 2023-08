Vous oubliez sûrement de respirer quand vous lisez vos mails, voici comment y remédier

Des recherches ont mis en évidence ce qu'on appelle l'apnée des écrans. La plupart des gens oublient de respirer lorsqu'ils consultent leurs mails, ou plus globalement lorsqu'ils effectuent une tâche sur un écran. Voici quelques astuces pour contrer le phénomène.



Linda Stone, ancienne dirigeante chez Microsoft, pratique des exercices de respiration tous les matins. Au fil du temps, elle se rend compte qu'une fois devant son écran d'ordinateur et sa boîte mail ouverte, c'est comme s'ils n'avaient servi à rien. “J'étais en train de respirer, mais là je ne respire plus” constate-t-elle. Sa respiration devient très faible, voire inexistante. Elle décide de mener une expérience informelle et invite 200 personnes à consulter leurs mails pendant qu'elle mesure leur rythme cardiaque et leur respiration.

Il en ressort que 80 % des participants retiennent leur souffle ou respirent différemment (moins bien) pendant la tâche. Linda Stone nomme le phénomène “l'apnée des emails”. Il n'est pas nouveau, elle a théorisé ça en 2008. Mais il reste totalement d'actualité et a d'ailleurs été étendu au concept d'apnée des écrans. Pour Stephen Porges, professeur de psychiatrie à l'Université de Caroline du Nord, c'est une manifestation du stress que ressent notre corps. Quand on reçoit un signal quelconque, notre système nerveux analyse le stimuli pour déterminer s'il s'agit d'une menace. La concentration nécessaire au traitement entraîne des réactions physiologiques qui diminuent notre respiration et rythme cardiaque.

Comment lutter contre l'apnée des écrans et mieux respirer

Ce réflexe est normal et inconscient. Il peut cependant devenir dangereux quand il est déclenché trop souvent, ce qui arrive très facilement à notre époque. Un message sur Slack, une notification Discord, un email, un rappel de l'agenda… Les écrans nous stimulent sans arrêt. Pour y remédier, vous pouvez programmer des alarmes régulières, avec un son doux, qui vous feront penser à vérifier votre respiration. Si vous constatez que vous respirez mal (ou plus du tout), inspirez puis expirez longuement de manière audible.

Vous pouvez également travailler sur un écran plus grand. Le Dr. Porges théorise que plus l'écran est large, moins c'est fatiguant mentalement. Voter champ de vision est moins restreint et votre système nerveux a moins besoin de faire des efforts pour exclure tout ce qu'il y a autour. Faire des pauses régulières sans regarder votre smartphone aide aussi. Enfin, comme souvent, faire de l'exercice et bien dormir, surtout si vous souffrez d'apnée du sommeil, aidera à vous sentir moins fatigué après une journée devant l'ordinateur.

Source : The New York Times