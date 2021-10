Xiaomi Mi Watch Lite : Cdiscount casse le prix de la montre connectée

La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite fait l'objet d'un bon plan sur Cdiscount. Il est possible de l'acheter dans son coloris ivoire sous la barre des 30 euros, à très précisément 29,41 €. Tout simplement la meilleure offre du marché !

Profitez vite de ce bon plan Cdiscount pour acheter la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à prix cassé. L'enseigne en ligne française la propose dans son coloris ivoire à 29,41 €. Plutôt intéressant puisqu'on la trouve généralement aux alentours des 60 euros. L'offre est à saisir d'urgence, puisque elle est valable dans la limite des stocks disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Dévoilée en décembre dernier, la Xiaomi Mi Watch Lite est équipée d'un écran tactile 1,4” avec une résolution de 320×320 pixels. On retrouve un capteur qui lui permet d'adapter sa luminosité en fonction de son environnement. Plus de 120 interfaces personnalisables sont également de la partie tandis que la montre laisse la possibilité de choisir quelles informations afficher sur l'écran.

L'ensemble est soutenu par une batterie 230 mAh qui offre 9 jours d'autonomie, selon le constructeur, contre les 16 jours d'autonomie permis par la Mi Watch. Cette dernière se recharge en deux heures une fois complètement vidée. La montre est embarque aussi un traceur GPS accompagné de GLONASS (système global de navigation satellitaire, la technologie russe qui permet le traçage) d'un baromètre et d'un podomètre.

Axée sur le sport, elle permet d'avoir un suivi sur les activités telles que la course, trekking, marche, cyclisme à l'intérieur, natation en piscine, natation en eaux libres, tapis roulant, criquet, course à pied, style libre, cyclisme en plein air. Enfin, elle est compatible avec les smartphones tournant sous Android et iOS.

