Xiaomi Mi TV P1 : Fnac et Darty bradent la TV 4K 43″ à l’occasion du Black Friday

La TV 4K Xiaomi Mi TV P1 est à prix cassé pendant le Black Friday. S'il faut généralement débourser 499,99 € pour s'en équiper, une réduction de 150 euros fait chuter son prix sous la barre des 350 €. Un bon plan Black Friday à ne pas laisser passer !

Belle offre à saisir durant le Black Friday Fnac Darty. La Xiaomi Mi TV P1, dans sa diagonale 43 pouces fait l'objet d'une réduction immédiate de 150 € sur les sites et dans les magasins des deux commerçants français. Généralement commercialisée à 499,99 €, elle voit son prix chuter sous la barre des 350 euros, à très exactement 349,99 €. Une aubaine pour les personnes ne disposant pas d'un gros budget pour l'acquisition d'une TV pendant ce Black Friday.

Pour en venir à ses caractéristiques, cette TV connectée de 43 pouces (108cm) conviendra particulièrement aux personnes ne disposant pas d'un grand espace. Elle offre une définition 4K UHD, de très bons angles de vision (178°) et surtout une compatibilité avec les technologies de l'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10. Pas de HDR10+ en revanche qui est réservé aux diagonales 50 et 55 pouces.

La partie audio n'est pas en reste avec deux haut-parleurs stéréo de 10 W proposant une prise en charge du format Dolby Digital 5.1 et les effets surround Virtual Dolby Digital, DTS et Dolby Digital. Pour la connectique, on retrouve 3 ports HDMI pour y connecter une console de jeu, un ordinateur, une box TV, un lecteur multimédia.

Un port Ethernet (LAN) pour une connexion réseau filaire, une entrée composite (AV) permettant la connexion à d'autres équipements comme les lecteurs DVD, une sortie Optique, deux ports USB 2.0. Enfin, pour couronner le tout, elle tourne sous Android TV et embarque le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.0. A ce prix, difficile de faire mieux.

